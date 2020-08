Macri no se quiere quedar afuera de la interna de JxC y se sumará a una videoconferencia desde Francia

Mauricio Macri tiene previsto volver a participar, desde Francia, en la nueva cumbre que los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio (JxC) realizarán el próximo lunes. Es que el expresidente no quiere quedarse afuera de la internita pese a estar disfrutando de ostentosas vacaciones en Francia.Aunque los integrantes de la mesa nacional de JxC decidieron mantener reuniones semanales, se prevé que este lunes será particular porque muchos plantearán la necesidad de diseñar un plan de acción que permita exponer definitivamente las diferencias con el oficialismo.El primer paso en ese sentido fue el que se tomó el viernes en Diputados, donde ely reiteró que no acompañará los intentos para reformar la Justicia.Entre reproches de Larreta a Patricia Bullrich y el triunfo constante del ala dura contra los dialoguistas que gestionan, JxC espera por Macri que parece ser la figura que podrían preparar para ir por un lugar en las listas legislativas 2021 por la Ciudad mientras que Mariu Vidal podría encabezar la de los legisladores por la Provincia.