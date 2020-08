Jubilados: el Gobierno confirmó un nuevo aumento por DNU para septiembre y que será por encima de la inflación

en septiembre el gobierno nacional asignará un nuevo aumento por decreto para los jubilados y que, nuevamente, será por encima de la inflación para la mayor parte de los adultos mayores

Quedó confirmado, a partir de declaraciones que hoy dio el jefe de Gabinete,, queEl jefe del equipo de ministros deinformó que, si bien todavía no está definido el monto, estará en línea con losaumentos anteriores que, según el funcionario,Cafiero recordó quey detalló que cuando se accede a los datos del primer semestre la suba de precios "fue un poco menos de 14% y el aumento sobre todo para los de la mínima fue de 19%".Al referirse al alcance de la medida, el jefe de Gabinete recordó que "los jubilados de la mínima llegan al 80% de los jubilados en la Argentina".Asimismo, Cafiero puntualizó que desde el Poder Ejecutivo siguen muy de cerca lo que pasa con el sector., recordó.En declaraciones a Radio La Red, no precisó el número exacto de la suba que recibirán los adultos mayores en septiembre ni el modo en que el gobierno finalmente aplicará el aumento de las jubilaciones. "Todavía se está trabajando en cuánto va a ser el aumento", explicó y confirmó que se hará de igual manera que en ocasiones anteriores por DNU., sostuvo Cafiero. Cabe recordar que el Frente de Todos suspendió la fórmula jubilatoria que impuso Mauricio Macri -que había hecho que los adultos mayores perdieran un 20% de poder adquisitivo durante los años de Cambiemos- bajo la idea de trabajar un nuevo guarismo.De igual modo indicó que todavía no está definido si el aumento será a todos por el igual o si será un porcentaje diferente de modo de beneficiar a los que menos cobran. "No está definido todavía", reconoció.