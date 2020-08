Denuncian que la conducción macrista continúa en la SRT y que creció la brecha de desigualdad dentro del organismo

“Dentro de una sociedad particularmente desigual en materia económica, los trabajadores y las trabajadoras de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo atravesamos una situación realmente preocupante, que se vio agravada debido al desajuste global que trajo aparejado la propagación del COVID-19”,

En tanto, desde la Junta Interna de ATE en la SRT, le solicitamos al Gerente General, Sr. Marcelo Domínguez que disponga las medidas necesarias para saldar la desigualdad salarial y recomponer los salarios de todas los sectores y categorías existentes en el organismo.

dijo el secretario general de ATE en la SRT, Raúl Gómez.En un comunicado emitido con su firma, insistió en la necesidad de “señalar que previo a la pandemia,, con diferencias de hasta 40.000 pesos en sueldos de trabajadores designados para cumplir iguales funciones; aunque paradójicamente, esta situación no se repite dentro de la doble planta gerencial, también creada por el macrismo, donde asesores y gerentes igualan (abultados) salarios”.Remarcaron que se llegó a ese punto “gracias a los pésimos acuerdos paritarios a cuenta gotas que se vienen firmando; sobre todo el del último año, que nos otorgó un aumento imperceptible de 19% en tres cuotas (junio, julio y agosto 2019) y otro 10 % en dos cuotas de 5% en enero y febrero”.Es decir, “: desde las más obvias, que son las dificultades económicas de los que menos ganan y se endeudan para llegar a fin de mes, hasta las implícitas, como el malestar anímico, las repercusiones en el clima laboral y los problemas de salud”.“Sin embargo, - aclararon - la brecha no es el único problema que tenemos que resolver dentro de la SRT. Sucede también que, para puestos de ingresos medios, el salario está compuesto por una parte fija y otra “extra” que es inherente al puesto y se cobra mediante un misterioso “artículo” que no se incluye en la categoría; por lo que si ese trabajador o trabajadora cambia de tareas, se quiebra el precepto de que “no te pueden bajar el sueldo””., cuestionaron al remarcar que “con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto por el gobierno nacional, todo se potenció; y la desigualdad no fue la excepción