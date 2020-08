Dos políticos más con coronavirus: Gerardo Morales y Sergio Berni dieron positivo

Dos dirigentes políticos más se sumaron a la lista de positivos de Covid-19 en las últimas horas: el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, informaron que tienen coronavirus, y ya se encuentran aislados y sin síntomas, según se conoció

Quienes trabajamos en lugares de máxima circulación viral estamos más expuestos al contagio. Mi hisopado dio positivo. Como siempre, enfrentaremos este desafío con decision y coraje. Rendirse no es opción para un soldado. Al virus en mi, le quedan las horas contadas. — Sergio Berni (@SergioBerniArg) August 15, 2020

Morales usó su cuenta de Facebook para dar a conocer la noticia., escribió. En la misma línea confirmó que se encuentra asintomático y que está cumpliendo con el aislamiento y con "todas las recomendaciones médicas"., añadió y pidió que los argentinos no bajen los brazos.Esta noticia convirtió a Morales en el primer gobernador del país con resultado positivo de COVID-19 desde que comenzó la pandemia. La última aparición pública en la provincia del gobernador, fue anoche en el informe del Comité Operativo de Emergencias que se realizó desde San Pedro.Ayer, el mandatario dio una entrevista al canal Todo Noticias, aunque allí no anticipó nada sobre ningún resultado de estudios relacionados al coronavirus.Con casi todas las actividades comerciales abiertas nuevamente pese a la "fase rigurosa" por la que transita Jujuy, supuestamente, el virus que a la fecha infectó a 4.258 personas y causó 108 muertes. Los 16 departamentos del distrito registran diversos niveles de contagios, con brotes en Libertador General San Martín, donde ya reportaron 1.000 casos y en Susques, ya controlado. Ambas localidades junto a Perico y Humahuaca permanecen en "zona roja" con actividades esenciales.. Días atrás, el funcionario había quedado aislado luego de haber mantenido contacto estrecho con un colaborador suyo que fue diagnosticado con esa enfermedad.Según trascendió, no tiene síntomas, aunque no lo dijo abiertamente en su publicación en Twitter. El domingo había decidido aislarse. "Ayer tuve un contacto estrecho con un colaborador que al final del día dio positivo COVID-19. Por ese motivo, me tomaré las 72 horas de aislamiento hasta realizar el hisopado correspondiente", publicó el 9 de agosto.Anoche, fiel a su perfil polémico, publicó en esa misma red un mensaje en el que sostiene que la Covid-19 no le hará nada., tuiteó.Berni mantuvo una actividad callejera muy fuerte durante todo el período de aislamiento, con presencia en operativos policiales en la zona del conurbano bonaerense que, junto a la Ciudad, es una de las áreas con más contagios del país.