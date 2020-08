Contundente respuesta de Alberto tras el #17A: "No nos van a doblegar los que gritan"

"Hay un Estado decidido a salir adelante con este plan y no nos va a doblegar los que gritan, los que gritan suelen no tener razón, nosotros sabemos a qué vinimos"

Mientras en la oposición de Juntos por el Cambio hay una batalla interna entre los que quieren arrogarse la representatividad por lay aquellos otros que buscan despegarse de ese tipo de iniciativas irracionales en plena pandemia, el presidentepara que quede claro que no piensa ceder a las presiones., dijo el jefe de Estado desde Olivos por videoconferencia con los gobernadores de Chaco, Misiones, Córdoba, La Pampa y Salta, en un acto en el que anunció obra pública para esas cinco provincias.Acompañado por los ministros de Economía,, y de Obras Públicas,, el Presidente se refirió al Presupuesto que en los próximos días enviará al Congreso., dijo el mandatario, que precisó que los "postulados" serán "desendeudamiento, acumular reservas, tener un moneda competitiva para favorecer la exportación, tratar de equilibrar lo antes posible el desequilibrio fiscal y tener una balanza comercial positiva".En ese sentido, expresó: "El Presupuesto va a ser realista, no lo vamos a modificar 10 días después, fijando objetivos falsos, como ocurrieron en los últimos cuatro años, dejémosle la mentira para los que saben gritar".De la videoconferencia participaron los gobernadores de Salta,; de Chaco,; de Misiones,; de Córdoba,; de La Pampa,, provincias en las que se realizarán obras con una inversión total de $20.000 millones.En otro tramo de su discurso, el mandatario apuntó a quienes "decían que la economía se cae" y les dijo que "la actividad industrial hoy es más alta que la del 19 de marzo, cuando empezó la cuarentena"., afirmó."Esto le está pasando a la Argentina, vinimos a poner de pie a la Argentina y no queremos que esté de pie algún tiempo, queremos que se pare para siempre", completó Fernández.En ese sentido, indicó que "ha llegado el momento de dejar de lado las falsas disputas, las faltas mentiras, los falsos discursos, las falsas palabras".De cara al futuro cercano, Fernández marcó "dos objetivos centrales", que son "promover la producción y el trabajo. En esa línea, mencionó que al arrancar su gestión se propuso "poner a la Argentina de pie en un escenario muy complejo", para lo que encaró un "proceso de integración social con una Argentina con 40 por ciento de pobreza".Fernández diferenció que su gobierno "está mejorando la calidad vida de la gente" y, en ese aspecto, puso como ejemplo el caso de la provincia de Córdoba, a la que está "ayudando" el Gobierno nacional a "resolver un problema que afecta a 600 mil cordobeses".En ese sentido, despejó dudas sobre la relación Nación-provincia: "Terminemos de una vez por todas con esto de que Córdoba era aislada del resto del país. Somos lo mismo, somos un país integrado y cuando resolvemos problemas de cordobeses estamos resolviendo problemas de argentinos".En otro orden, el Presidente destacó que "se resolvió un problema con los acreedores externos" que, de no haber sido así "obligaba a la Argentina a pagar 45 mil millones de dólares entre 2020 y 2025"."Eso heredamos y fue gracias al trabajo donde Martín (Guzmán) tuvo un rol central", apuntó, y agregó que al postergar esas obligaciones para más adelante, "se logró que de aquí a 10 años se deje de pagar 38 mil millones de dólares", lo que "hoy sirve para construir caminos, viviendas y redes de agua potable, e invertir en educación y salud".