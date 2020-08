Denunciarán penalmente a Rubinstein por malversación de fondos públicos tras el hallazgo de las vacunas vencidas

Tras el hallazgo de vacunas vencidas que complica a la gestión anterior, el gobierno nacional denunciará penalmente al ex secretario de Salud de la gestión de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein. Según se conoció, lo acusarán de los delitos de malversación de fondos públicos y de incumplimiento de los deberes de funcionario.Tras el hallazgo de vacunas vencidas, el Gobierno denunciará penalmente al exsecretario de Salud de la gestión de Mauricio Macri Adolfo Rubinstein. Según trascendió al secretario de Salud deMacriLa denuncia será por una partida de 600.000 unidades de vacuna triple bacteriana acelular, que sirve para evitar difteria, tétanos y tos convulsa, y que está prevista en el calendario nacional de vacunación a los 11 años y para las personas embarazadas. Esas vacunas estuvieron siete meses en la Aduana, hastajulio de 2018, y desde entonces quedaron sin utilizarse.Según fuentes del área de Salud, ese año la Nación solo cubrió el 65 por ciento de lo que tenía planificado y eso derivó en el aumento de muertes de niños menores de un año a causa de la tos convulsa.La funcionaria también aprovechó la oportunidad para decir que ella ya no estaba dentro del Ministerio de Salud en el momento de la compra de esas vacunas. “Fue después de mi desvinculación. Es falso que yo compré las vacunas de más. Lo que sucedió es que la gestión de Lemus compró las vacunas de más, pero lo que no hizo Rubinstein fue destruirlas; una ineficiencia total”, agregó la funcionaria.A esto se suma que el almacenamiento de las vacunas vencidas tuvo un costo de 14 millones de pesos., describió Vizzotti en declaraciones radiales.