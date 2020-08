21.08.2020 / A 18 años de iniciada la causa

Correo Argentino: vencido el plazo para el salvataje, la jueza incorporó 5 ofertas para rescatar la empresa de Macri

El juzgado en el que tramita el concurso preventivo del Correo, administrado por el Grupo Socma de los Macri y a la que el ex mandatario intentó condonarle una multimillonaria deuda, recibió cinco propuestas de “salvataje” de empresas y particulares para rescatarla. Ahora se inicia un proceso de evaluación. Si no avanza, la quiebra, riesgo para las firmas de la ex familia presidencial.