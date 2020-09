Despues de fogonear los reclamos, el futuro sucesor de Grindetti exige que la Bonaerense vuelva a prestar servicio

El jefe de Gabinete y responsable del área de Seguridad del Municipio de Lanús, Diego Kravetz, dijo que las autoridades "comparten y entienden" el reclamo salarial de los policías de la provincia de Buenos Aires pero que, tras el anuncio de suba de sueldos adelantado ayer por el Gobierno bonaerense, deberían "volver a prestar servicio".indicó el funcionario en declaraciones a FM Metro. No obstante, remarcó que considera que tras el anuncio de ayer -que encabezaron el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y del ministro de Seguridad, Sergio Berni- los efectivos "deberían volver a prestar servicio".Sobre la situación en su distrito, Kravetz dijo: "Hemos comprado para la policía local los chalecos, las motos, los autos", y lamentó que el salario inicial de un efectivo sea de "34 mil pesos, cuando debería ser el doble".No obstante, analizó que para llegar a una solución es necesario una "planificación a largo plazo que hace tiempo no se da y me parece que hoy para salir de la coyuntura, el ministro (Berni) ya dijo que va a haber un aumento, por lo que yo creo que corresponde que vuelvan a prestar servicio".