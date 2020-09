19.09.2020 / Frente de Todos

"Si los dueños de los bancos me dicen que estamos haciendo las cosas mal, es que vamos bien"

Alberto aseguró que está haciendo "lo que prometimos en campaña" y tras una semana turbulenta enfatizó que "me preocuparía si los trabajadores y los dueños de las Pymes me dijeran que estoy haciendo las cosas mal. Ahora si me lo dicen los dueños de los bancos, es que vamos bien".