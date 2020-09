Qué famoso ex jugador de la Selección es investigado en EEUU por usar una offshore para ocultar e invertir millones

Es Javier Mascherano, que ahora está bajo la lupa de la Justicia de los Estados Unidos porque de las FinCEN Files, la investigación global basada en más de 2.100 registros con informes de actividades sospechosas para las autoridades regulatorias antilavado norteamericanas, surge que el "Jefecito" habría usado nuevamente empresas en paraísos fiscales para mover USD 1 millón por el mundo que luego habría terminado invirtiendo en Uruguay

El famoso futbolista argentino debutó en, jugó en el brasileirao, se puso la camiseta delen Europa y fue pieza clave del ganador equipo del. Luego, el volante central volvió al país para desempeñarse en. En su paso por el viejo continente, al igual que Lionel Messi y Ángel Di María, fue acusado y condenado por haber utilizado empresas offshore en el extranjero para ocultar al fisco los ingresos provenientes de sus derechos de imagen.Según publicaron Infobae, Perfil y La Nación, Mascherano está siendo investigado por las autoridades regulatorias antilavado norteamericanas, debido a una serie deSegún los documentos secretos a los que accedieron integrantes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), se realizaron, desde una cuenta en Estados Unidos a nombre de Alenda Investments Ltd, una firma registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI), cuyo titular era Mascherano.De acuerdo al análisis realizado por ICIJ, de los 2.100 reportes de operaciones sospechosas de la filtración, al menos el 20% contenían un cliente en esta jurisdicción “opaca”, uno de los principales paraísos financieros del mundo. Las empresas offshore son la principal herramienta utilizada por aquellas personas o firmas que pretenden mover dinero presuntamente ilegal por el mundo con el objetivo de hacer triangulaciones que pierdan su rastro y origen, para luego colocarlo en bienes o inversiones. Por lo mismo fue investigado Mauricio Macri.La primera transferencia de Alenda Investments Ltd que quedó en la mira de las autoridades estadounidenses se concretó el 4 de diciembre de 2015. Ascendió a US$260.000 y quedó asentado que el giro se debía a "gastos personales" del futbolista. Pocos días después, la sociedad offshore volvió a girar dos transferencias por US$290.000 cada una, y el 8 de enero completó su cuarta y última transferencia, por otros US$226.477, esta vez, para "inversiones".Una quinta transferencia, del 4 de diciembre de 2015, por USD 2.050 fue para pagar el “fee” o tarifa al estudio proveedor de servicios offshore Alemán, Cordero, Galindo y Lee Trust, en BVI. En este caso, el dinero fue de Estados Unidos al Banco Credit Suisse AG en Zurich, Suiza, y tenía como destinataria a la sociedad Gabmert SA, también registrada en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas.Si bien los montos sin significativos, no son tan relevantes.. Del banco Pershing LLC fueron a una sucursal del Deutsche Bank en Nueva York, para de allí remitirse al Novo Banco de Portugal que, a su vez, lo transfirió a una sucursal del Bandes en Montevideo, en una cuenta a nombre de la financiera uruguaya Eurodracma.Según las mismas pubicaciones,. Por un lado,Este último inmueble es un edificio nuevo de 587 m2 con tres pisos y terraza ubicado en el barrio de Punta Carretas. Según datos del Registro de la Propiedad Inmueble uruguayo, el edificio ubicado en la calle Guipúzcoa 455 está a nombre de Tolicon SA. Es decir, no figura ahora a nombre del futbolista. Su abogado dijo que esa fue la sociedad que "le vendió a Javier" la propiedad.No obstante, esas palabras del letrado de Mascherano no despejan por qué su dinero pasó por Portugal y cuál es la relación con la financiera uruguaya Eurodracma. El representante del futbolista le pateó la pelota a la financiera que intervino: "El dinero estaba en una cuenta en Estados Unidos y Mascherano pidió que fuera transferido a Uruguay. No sabe por qué pasó por Portugal. La financiera que intervino en el destino final tuvo que ver con la inversión inmobiliaria".Son un problema los antecedentes de Mascherano así como los de la financiera uruguaya. Eurodracma, que según el abogado del futbolista "intervino" en la operación inmobiliaria, está ligada a Oscar Algorta, un abogado y corredor de bolsa investigado como parte de la trama del Lava Jato, el caso de corrupción brasileño que tuvo ramificaciones por todo el continente.En el ambiente financiero uruguayo y en diversos artículos de ese país destacan que el Banco Bandes, donde Eurodracma recibió el dinero, "fue uno de los pocos que aceptaba a financieras como clientes, ya que, al figurar como titular de la cuenta, no se podía saber de quién era el dinero realmente".Mascherano, en tanto, también arrastraba para entonces un antecedente incómodo. Casi en simultáneo con las transferencias reportadas a la Fincen, el futbolista fue condenado en España por evadir impuestos mediante sociedades offshore en Portugal con las que buscó triangular los cobros de Nike por sus derechos de imagen, algo similar a lo que ocurrió con Messi y Cristiano Ronaldo, entre otros deportistas.