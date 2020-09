Kicillof anunció más fondos para obras y envió un mensaje a intendentes macristas: "El 2020 no es un año electoral"

Axel Kicillof aprovechó la ocasión para dejarles un fuerte mensaje político a algunos intendentes de Juntos por el Cambio, principalmente aquellos que integran el "Grupo Maipú" y que está semana salieron a mostrarse en tono electoral

En el marco de un acto en el que firmó convenios con jefes comunales bonarenses para la realización de 60 obras de infraestructura municipal en 44 distritos, por un total de $736 millones,, afirmó el gobernador de la provinia de Buenos Aires, sin vueltas, y agregó, por si faltaban precisiones:Entre los 44 distritos y figuras opositoras que se encontraban presentes estaban Jorge Macri, de Vicente López, que encabezó esta semana una movida de prensa para despegarse del oficialismo y posicionarse de cara a la interna de JxC; Héctor Gay de Bahía Blanca y Julio Garro de La Plata, este último parte del grupo que encabeza el primero., agregó Kicillof en referencia a los últimos cruces que hubo con la ciudad de Tandil y el jefe comunal Miguel Lunghi, y su proceso de semaforización para tratar los casos de Covid.En la misma línea, continuó: "Son muchos los municipios en los que los intendentes no realizan los controles para evitar aperturas de bares, restaurantes o gimnasios, que aún no están permitidos".Por eso, sostuvo que "no es momento para vivos o pícaros" sino para "seguir trabajando mancomunadamente" y reflexionó que si algún intendente "quiere sacar ventaja", obliga a su administración "a dar respuesta".En ese contexto, Kicillof destacó que "pese a los pronósticos sombríos" la provincia de Buenos Aires ,"no tuvo saturación su sistema de salud", en el marco de la pandemia por coronavirus."No fue un milagro, ni una casualidad", sino al "trabajo mancomunado" de las administraciones nacional, provincial y municipal, argumentó respecto a la respuesta que pudo dar el sistema de salud ante la pandemia.También agradeció a los 135 jefes comunales bonaerenses, del oficialismo y de la oposición, "por el trabajo coordinado y en unidad" y remarcó que "todavía no terminó la pandemia", por lo que instó a "seguir trabajando colectiva y coordinadamente".Más tarde, remarcó que pese a los problemas financieros, en esta etapa el Gobierno piensa en la reactivación y manifestó la voluntad de que la obra pública "tenga un rol central" porque da trabajo y satisface necesidades de los ciudadanos.Las 60 obras se realizarán en 44 municipios por un total de $736.254.999; 31 de arquitectura por $147.881.905; 28 convenios de vialidad por $551.773.093; y una de hidráulica por $36.600.000. Entras las principales obras se destacan las de Almirante Brown en las que rehabilitarán pavimentos rígidos y flexibles por un total de $41.580.759,63. En Bahía Blanca pavimentarán 11 cuadras por $12.874.299. En Escobar también harán obras de pavimentación de la calle Juan Mermoz Norte entre canal A Tajamar y Achával Rodríguez con una extensión de 1800 metros lineales por $20.487.600.En la capital de la provincia de Buenos Aires invertirán $58.455.000 para cordones cuneta de la calle 121 entre 62 a 64; divisor central en avenida 25 entre 48 y 50 (cordón cuneta); bacheo y cordón cuneta calle 28 bis entre 493 y 495; repavimentación calle 32 entre 155 y 161 - B° San Carlos; pavimentación de la calle 6 entre 500 y 501, ejecución de cordón cuneta en calle 501 entre 5 y 6; y provisión de mezcla asfáltica para bacheo en diferentes calles.En tanto, en el distrito de Malvinas Argentinas las obras tendrán un costo de $67.024.000; en Merlo invertirán $69.133.000 y en Tres De Febrero $21.715.109. En las tres ciudades se harán obras de pavimentación.