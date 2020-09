Bullrich busca lo viejo en un envoltorio nuevo: sumar a López Murphy y reemplazar el nombre de Juntos por el Cambio

la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, lanzó un doble pedido con el que parece querer agregar lo "viejo conocido" pero en un envoltorio novedoso: postuló la idea de sumar a Ricardo López Murphy, su ex compañero de Gabinete durante el gobierno de Fernando de la Rúa, y reemplazar el nombre de Juntos por el Cambio

En el marco de un Zoom que copartieron con otros dirigentes,La ex ministra de Seguridad depidió que al sumar al "Bulldog" y que se modifique el nombre de Juntos por el Cambio, incluso citando que esa denominación reemplazó a "Cambiemos" en las elecciones del año pasado luego de que el ex presidente acerque a ese espacio y nombre como candidato a vicepresidente a, dijo Bullrich en la charla virtual que compartió con su ex compañero de gabinete en la Alianza.López Murphy volvió a hacer política partidaria tras casi una década fuera de escena en el marco del armado de un frente, con base en Córdoba, que incluya a los ex candidatos a presidente José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión y a figuras libertarias como la de Javier Milei.Es la segunda dirigente de JxC que postula a López Murphy para sumarse, ya que a comienzos de septiembre el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, propuso la misma idea.Ahora, el "Bulldog" se expresó en el mismo sentido al asegurar que busca la "unidad de la oposición en el 21 donde se disputen senadores nacionales para evitar que Cristina acceda a los dos tercios, que es el último límite que le queda a nuestro país"., advirtió López Murphy tal como publicó el portal LPO, con Bullrich en su salsa.A su turno, la titular del PRO dijo que "cuando el poder no es genuino, a pesar de haber sacado los votos, evidentemente es una presidencia prestada por un poder que está fuera de la presidencia", y agregó que "esto genera situaciones en las que Albero Fernández tiene que estar generando un intento de construcción de imagen que no tiene"."Somos la patria IFE, argentinos empobrecidos, empresas que se van, corralito sobre un corralito, cepo sobre un cepo", disparó Bullrich, y López Murpyh atacó la gestión de la pandemia: "Tenemos más muertos de los que están diciendo".