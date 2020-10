Máximo presentó un proyecto para proteger los ecosistemas de los incendios, que ya afectan a 14 provincias

el presidente del bloque del Frente de Todos (FdT), Máximo Kirchner, acompañado por los jefes de los espacios provinciales de la Cámara de Diputados, presentó un proyecto de ley de protección de ecosistemas que puedan ser víctimas de estas acciones, con el fin de evitar la especulación financiera e inmobiliaria de las tierras

Mientras ya son 14 las provincias argentinas que sufren por los incendios mayormente intencionales,La iniciativa diseñada por el líder de La CámporaTambién lo suscriben los diputados del FdT, según precisó la agencia Télam., sostuvo Kirchner en un comunicado.De hecho, en la comisión de Recursos Naturales que conduce Grosso, se está debatiendo una nueva ley de Humedales.La iniciativa del dirigente bonaerense del FdT ocurre cuando el Ministerio de Ambiente confirmó que en 14 provincias argentinas se registran 49 focos de incendio en zonas rurales y boscosas, 23 de los cuales permanecen activos mientras que el resto está controlado.En ese contexto, las provincias más afectadas son Jujuy y Córdoba, adonde el ministro nacional del área, Juan Cabandié, viajó para recorrer las zonas en la que trabajan brigadistas y personal de Bomberos.Particularmente, el proyecto impulsado hoy reforma la ley 26.815 del Manejo del Fuego, en la que se prohíbe realizar modificaciones en el uso de las superficies que tenían previo a los incendios provocados o accidentales.En los fundamentos del proyecto, el hijo de la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex mandatario Néstor Kirchner señaló que "el objetivo de este proyecto no sólo es proteger aquellos ecosistemas que puedan ser víctimas de incendios y garantizar las condiciones para la restauración de las superficies, sino también desalentar los incendios intencionales y la especulación financiera e inmobiliaria".La iniciativa determina que por el término de 60 años no se podrán cambiar el uso de los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, a fin de garantizar las condiciones para la restauración de las superficies incendiadas, y de 30 años en el caso de zonas agrícolas.En ese plazo no se podrán realizar en los bosques naturales o implantados la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares. Tampoco se podrá hacer cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio.Además, fija que el plazo de 60 años se puede extender si así lo indicase el Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de la jurisdicción correspondiente.En el caso de incendios de zonas agrícolas, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural, se permitirán modificar esos suelos por el termino de 30 años para lograr su restauración.Al respecto, el proyecto fija que no se podrá cambiar el uso de esas zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera como habitual al momento del incendio.