"Fue el mejor presidente que tuvo la democracia": emoción y lágrimas de Alberto al recordar a Néstor Kirchner

el presidente Alberto Fernández encabezó la presentación del libro "Néstor, el hombre que cambió todo", de Jorge "Topo" Devoto, y se emocionó al recordar que hizo política "de un modo" hasta el momento que conoció al ex mandatario "Tuve el privilegio de estar a su lado cada día de su gobierno", afirmó

El mismo día del cumpleaños de, fundador y líder histórico del Partido Justicialista,, expresó Fernández, emocionado y entre lágrimas, al terminar su discurso, en el que contó cómo conoció a Néstor Carlos Kirchner, cómo consiguieron ganar la elección de 2003 para llegar a gobernar la Argentina e iniciar los 12 años de gestión kirchnerista, y cuáles fueron los objetivos que buscaron conseguir con aquel gobierno.El actual mandatario contó que conoció a Kirchner luego de escribir una nota en el diario Clarín, donde cuestionaba la desregulación de la economía. "Yo sentí lo que dice Atahualpa cuando describe a un amigo: es sentirse a uno mismo con otro cuero. Debo confesar que fue mágico, incomprensible", contó.En ese punto, llegó un momento determinante de las palabras de Fernández para referirse a quien acompañó durante todo su mandato en la Jefatura de Gabinete: ". Lo digo con respeto por todo. Néstor fue un hombre inmenso, con un genio político como nunca vi en mi vida. Con una capacidad para entender y atender al otro como pocas veces vi en mi vida política".“Veo que nada fue en vano porque hay una juventud que fue convocada por él y creyó en la política por él. Vino a decir cambiemos la historia porque esa historia fue injusta”, manifestó Fernández, y señaló que cuando conoció a Néstor, encontró a “alguien que decía y pensaba exactamente" lo que él creía, ya que no tenían “diferencias sustanciales en nada”.El presidente contó que antes de llegar al poder mantuvo un encuentro en Tanti donde Néstor Kirchner se retiró en medio de una cumbre peronista molesto por los discursos que escuchaba. "Mientras otro hablaba, me escabullí como pude y lo encontré. Me decía ´esto no tiene sentido, nosotros no podemos ser el ala progresista de un partido conservador, eso no es el peronismo´. Estuvo machacándose esa frase y tenía razón"., señaló.El Topo Devoto se emocionó al dar su testimonio y rememorar a los militantes que murieron por la causa. "En nombre de mis compañeros que ya no están, en nombre de mis compañeros caídos y de Néstor, este es un homenaje a todos lo que Néstor representó como generación. El estuvo dispuesto a dar la vida por aquellos sueños", sostuvo en la presentación.