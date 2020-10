Argentina no firmó un documento del Grupo Lima sobre Venezuela porque avala a Guaidó y pide intervención extranjera

Si bien Argentina hace unos días acompañó el informe de Michelle Bachelet para la ONU en el que se condenan las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en Venezuela, en esta oportunidad el Gobierno de Alberto Fernández se diferenció de una postura contraria a ese país y rechazó el documento del Grupo Lima porque avala como autoridad legítima a Guaidó, quien no fue elegido por el voto popular, y "llama a una intervención extranjera", según se interpretó

este fue uno de los puntos que más cuestionó la Cancillería argentina a través de un comunicado que sacó minutos después de la declaración del Grupo de Lima, a la que Argentina no suscribió. "No se condice con la posición de nuestro país. Así se lo transmitió esta Cancillería a los países miembros, al tiempo que manifestamos nuestra preocupación sobre las posibles implicancias del pronunciamiento y apelamos a la reflexión"

Elemitió hoy unpor la situación enen el que exigió al Gobierno deinvestigar, juzgar y castigar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, pero además respaldó al autodesignado presidente de ese país,, y pidióen clara alusión a algún tipo de intervención extranjera.La decisión del Poder Ejecutivo argentino es coherente con lo que viene pronunciando públicamente: que rechaza cualquier tipo de violación a los DDHH, no importa de quién sea, pero que particularmente no reconoce como jefe de Estado a alguien que no fue votado por nadie y rechaza cualquier tipo de participación extranjera en la resolución de un conflicto soberano.La declaración de este foro alineado a las políticas dey duramente crítico de Venezuela, al que en su momento suscribió el gobierno de, no sólo fue desechada por la Argentina sino que la Cancillería decidió no enviar a representante a la reunión virtual de ministros que realizó hoy el Grupo Lima a pesar de que nuestro país aún forma parte del mismo.El comunicado fue difundido tras una reunión virtual de ese espacio regional y tuvo las firmas de los gobiernos de, como miembros de la organización internacional, y de, como países observadores.En el texto, que consta de siete puntos, se destacaa las que se le pide que llamen a. Es un punto evidentemente inviable, porque gobierno Maduro y el personaje al que acompaña Lima no fue votado ni conduce las instituciones públicas.También condenaron "las sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que comprende presuntos crímenes de lesa humanidad" citando el informe de la misión de la Organización de las Naciones Unidas(ONU). En esa línea, piden que investigar, juzgar y castigar a los responsables de esos delitos.Por último, yJustamente,, inició el Ministerio que conduceEn ese sentido, cuestionaron el apoyo a Guaidó:Además,para una respuesta común hacia la “restauración de la democracia y el Estado de Derecho”. Tal como parece, el área que dirige Solá señaló que es un "llamado a una intervención extrarregional" y que no "puede admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe".De todas maneras, Argentina aclaró que comparte con la comunidad internacional la profunda preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos y exhorta al gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables y apoya el informe de Bachelet., agrega el comunicado argentino.Por otro lado, también cuestiona "las sanciones unilaterales y los bloqueos físicos y financieros que repercuten sobre los sectores más necesitados". Y concluye: "Argentina mantendrá siempre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y sostendrá los principios de no injerencia, paz y resolución política y democrática de la crisis venezolana".