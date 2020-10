Alberto criticó al Grupo de Lima que apoyó Macri y anunció que buscará "reconstituir" la UNASUR que lideró Kirchner

Alberto Fernández parece haber dejado en claro cuál es su mirada sobre el tema, al criticar duramente al Grupo de Lima, el espacio regional conservador en que Mauricio Macri metió a la Argentina, y adelantar que su proyecto es "reconstituir" la UNASUR que creó Néstor Kirchner en 2008 acompañado por Hugo Chávez y Lula da Silva

"Tenemos que reconstituir el UNASUR. Donde cada pueblo de América Latina esté representado más allá de lo ideológico"

Unas semanas atrás, algunos medios comunicaron supuestas internas en el Frente de Todos respecto de cómo debía ser la política regional del Gobierno nacional. Hubo, de hecho, algunos cruces públicos por la postura ante la situación en Venezuela. Sin embargo, hoy, explicó el Presidente, a la vez que aclaró que en este último organismo regional el peronismo podía "convivir con Piñera, Uribe o Santos y no había ningún problema".Y completó:En declaraciones a El Destape, Fernández fue contundente en señalar que "el Grupo de Lima fue la bala que dispararon contra la UNASUR", en referencia a cómo con la llegada de gobiernos conservadores se buscó enterrar al último y reunieron fuerzas en el primero.Además, el jefe de Estado ratificó el cambio de postura regional de su gestión respecto de la de Juntos por el Cambio, al asegurar que la Argentina "nunca participó" de esta instancia multilateral desde que asumió su mandato el 10 de diciembre de 2019.En ese sentido, el mandatario explicó que, hecho que identificó como ocurrido durante la gestión macrista., aseveró Fernández.Sobre el rumbo hacia el organismo regional nacido en 2008 de la mano de Kirchner, Chávez y Da Silva, adelantó:"Con (el ex presidente de Colombia Ernesto) Samper trabajamos para recuperar los documentos de UNASUR y ya están en Buenos Aires.”, expresó el PresidenteAsimismo, reveló que podría ir a la asunción de, quien de confirmarse oficialmente los resultados que ya se conocen en Bolivia será el próximo presidente de ese país."Lo que más le conviene a América Latina es que nos unamos. Macron me preguntó qué iba a pasar en Bolivia y le dije que iba a pasar lo mismo que el año pasado, que iba a ganar el MAS. Me gustaría ir a la asunción de (el presidente electo de Bolivia, Luis) `Lucho´ Arce. Mi mayor deseo es acompañar a Evo en el regreso a su Patria", concluyó.Más temprano y por el mismo medio, el ex presidente boliviano Evo Morales adelantó que había conversado con Alberto sobre "que está cerca el retorno de Unsaur, que tanta falta hace"."Cuando fue el intento de golpe en Bolivia, Unasur lo rechazó", recordó Evo, y mencionó que, "cuando funcionaba la Unasur, Latinoamérica no necesitaba a la Organización de Estados Americanos (OEA)". Allí mismo, el líder boliviano reiteró que Fernández no solo le había "salvado la vida" sino que también "salvó el proceso de cambio".Dos semanas atrás, Ernesto Samper, ex presidente de Colombia y secretario general de Unasur desde agosto de 2014 a hasta enero de 2017, sostuvo que el organismo "no se ha acabado" e informó que tendrá una sede temporal en Buenos Aires. Se trata de la misma idea que pronunció el presidente argentino.Samper sostuvo que se está trabajando en un proceso para analizar la posibilidad de "organizar un nuevo organismo que podría ser una nueva Celac" (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeño) y añadió: "Nunca había sido tan necesaria la integración como ahora y nunca habíamos estado tan desintegrados".