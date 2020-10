Tensión entre los Etchevehere: la Justicia posterga decisiones mientras el ex ministro de Macri aprieta con "patotas"

El conflicto entre los hermanos Etchevere, que son principalmente materializados entre Dolores y el ex ministro de Macri, Luis Miguel, escala y aún no encuentra solución: la Justicia postergó la decisión que se esparaba que tomara hoy respecto de qué pasará con la estancia Casa Nueva, a un kilómetro y medio del acceso a la ciudad de Santa Elena en la provincia de Entre Ríos

Así prepara la patota el filonazi Schneider y los amigos de Etchevehere. Mintiendo, pagando, invitando a matar negros. Nosotros y nosotras no tenemos miedo. Con la verdad, con la razón, a la corta o la larga, vamos a ganar. @ProyectoArtigas pic.twitter.com/X4zA5s2wl3 — Juan Grabois (@JuanGrabois) October 21, 2020

La discusión escaló, aunque ya venía desde antes, se potenció cuandoEl juez subrogante de La Paz, por demoras en la entrega de documental por parte de la querella que representa a los hermanos Etchevehere que siguen las órdenes del ex ministro de Macri, resolvió postergar el desalojo o cualquier otra determinación, y resolvería la situación recién este viernes.Dolores Etchevehere ingresó al campo hace una semana y anunció la donación de parte del terreno para la puesta en marcha de una iniciativa agroecológica denominada “Proyecto Artigas”.Ante eso, el dirigente macrista empujó para que se realice una denuncia por parte de la empresa de su madre, Leonor Marcial, y sus hermanos Juan Diego y Arturo Sebastián Etchevehere, supuestos propietarios de Las Margaritas SA, quienes señalaron a Dolores y los militantes de la organización liderada por Grabois como usurpadores de la estancia.En una extensa audiencia desarrollada ayer, el magistrado había puesto como plazo hasta el mediodía de hoy para que las partes entreguen la totalidad de la documental referida al conflicto sucesorio de la familia del ex funcionario y dirigente rural.Tanto el Ministerio Público Fiscal (MPF), representado por Oscar Sobko y María Constanza Bessa, como la querella a cargo de Rubén Pagliotto, hicieron la presentación de la documental, según Infobae.Por su parte,. Los abogados defensores son Lisandro Mobilia y Daniela Verón.El ex ministro de Agroindustria acusó al Gobierno de "apoyar con funcionarios" la "usurpación de tierras" en conflicto con su hermana, Dolores, así como también se quejó de que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, "deja pisotear el federalismo"., escribió el ex funcionario nacional en su cuenta de Twitter.El cuestionamiento fue por la presencia en la reunión judicial de la titular del INADI, Victoria Donda, quien participó mediante videollamada; y de la integrante del Cuerpo de Abogados del Ministerio de Justicia, Daniela Verón.En tanto,Las declaraciones del exfuncionario se producen luego de que un grupo de productores agropecuarios de Entre Ríos, liderados por el propio Luis Miguel Etchevehere, se concentrara en el ingreso del campo. La protesta, encabezada por el propio ex ministro, incluyó camionetas, caballos y tractores, en el ingreso del campo propiedad de Las Margaritas SA sobre la ruta 12 a la altura del Paraje Santa Elena, en Entre Ríos, donde pidieron que la Justicia ordene el desalojo.Dolores Etchevehere, hermana del ex ministro de Agricultura, denunció que la despojaron de la parte de la herencia que le correspondía tras la muerte de su padre.El miércoles, la mujer aseguró que el ex ministro de Agricultura "quiere torcer la voluntad del juez de garantías y también la del fiscal, que afirmaron que aquí no hubo violencia, por lo que tampoco hubo usurpación" en el predio de Entre Ríos en disputa por la familia Etchevehere.Grabois se refirió a la situación en los campos de la familia Etchevehere y señaló que “ayer se tuvieron que ir con su patota armada. No lograron amedrentar a Dolores”. En C5N mostraron imágenes en que se ve a dos hombres que no se identifican amenazar a la mujer, con ciertos artilugios discursivos, pero de manera bastante clara.El dirigente social también señaló que el ex ministro de Macri "quiere resolver como pistolero una cuestión de derecho civil, que es qué parte le corresponde a cada hermano".En diálogo con El Destape, el representante de la hermana del ex dirigente de La Rural destacó que "desde el punto de vista jurídico Dolores está a derecho y Luis no está a derecho" y recordó que la hermana del ex funcionario macrista "hizo una cesión del 40% de sus tierras para hacer un proyecto agroecológico".