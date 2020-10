Carrió parafraseó el hit electoral 2019 y disparó: "Macri ya fue"

“Él ya fue; fue, quieras o no, Marcelo T. de Alvear ya fue... ¿qué más querés?”

En Juntos por el Cambio se están esforzando por demostrar que ya no están tan juntos o que, al menos, en el futuro puede llegar a haber una reconfiguración del espacio. Es que, en un evidente parafraseo del jingle que adelantó la derrota del ex presidente en las elecciones 2019,, comenzó la ex diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, espacio socio de JxC al lado del PRO y la UCR.Luego, llegó al punto más fuerte de su crítica, y afirmó incluso con ejemplos y chicanas:En una entrevista con el canal de noticias LN+, explicó su mirada: “A mí nunca me permitieron con una formación enorme ser presidente de los argentinos; ni el periodismo ni la gente. A él se lo permitieron y nosotros acompañamos y cumplimos mandato porque paramos dos golpes”.Consultada acerca de cuál será su futuro político y si volverá a ocupar un cargo electoral y político, respondió:Por otro lado, por supuesto que se refirió a la actualidad y le pegó durísimo al Gobierno nacional, como cuando señaló queSobre la actualidad argentina, "Lilita" dijo: “La situación económica es terrible. (Martín) Guzmán no está negociando con el Fondo. Eso supone que no le van a pagar o que es tan lento como lenta fue la reestructuración de la deuda privada. La reestructuración de la confianza se debe hacer en poco tiempo. Ya nadie cree en nada en la Argentina. No es una cuestión de Estado”.Y cerró Lilita" comparando a la Argentina no con la Venezuela de Hugo Chávez, sino que -para ser más crítica desde su perspectiva- sino con la que actualmente conduce Nicolás Maduro: “No estamos en la etapa Chávez de Venezuela, que tenía legitimidad, había ganado una elección. Estamos en la etapa Maduro: no hay precios. Acabo de ir a una farmacia y están todos los faltantes y esto se va a agravar”.