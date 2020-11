Los dos periodistas macristas que usaron las elecciones en EEUU para agredir a la Argentina y al Gobierno

Por un lado, Jonatan Viale, que cada día expone más su cercanía a macrimo y su antiperonismo, usó la contienda entre Donald Trump y Joe Biden para pegarle a Alberto Fernández y sus diferentes medidas, no sólo por la pandemia sino en general

#RealidadAumentada - Ni Trump, ni Biden: el problema es Argentina, el editorial de hoy miralo completo acá 👉 https://t.co/hgVY77YeTu pic.twitter.com/vKoIhIrUKj — Jonatan Viale (@JonatanViale) November 5, 2020

El otro vocero macrista que siguió la línea de Viale fue uno de los conductores estrellas del Grupo Clarín a través de TN, como lo es Nicolás Wiñazki, especialista en usar cualquier excusa para atacar al peronismo y Gobierno de Fernández

Lasno sólo llevaron a centrar una buena porción de la atención de los medios argentinos al acontecimiento en sí mismo, sino también a que algunas empresas y periodistas se encarguen hasta de forzar la interpreación de esos comicios para atacar y agredir no sólo al Gobierno, como es esperable, sino también a los argentinos.Durante su editorial en Realidad Aumentada por A24, el periodista se refirió al rol de Argentina en el mundo y utilizó a las elecciones en Estados Unidos para denigrar el presente de nuestro país, como no hizo cuando, por ejemplo, Argentina quedó muy mal parada en 2016 cuandose jugó públicamente por Hillary Clinton que terminó derrotada por Trump.Por la tarde, para iniciar su columna, Viale hizo un esfuerzo semántico con muy poca coherencia:, disparó el periodista PRO.También aprovechó para criticar las medidas económicas del gobierno nacional, como siempre, las formas y hasta, a pesar de que siempre pide dejarla de lado, le quiso marcar al Gobierno su camino ideológico. "La política internacional no se construye solo con petróleo y soja, sino también con gestos e ideología. Y en los últimos años Argentina no ha parado de dar gestos de cercanía hacia otro orden mundial. De hecho, la relación más sólida que cultivó la ex presidenta, sin dudas, fue con Vladimir Putin".En el mismo sentido, Viale recordó que se cumplen 15 años del 'No al Alca', aquella cumbre en Mar del Plata de la que participarony se alejaron del aquel entonces presidente de Estados Unidos,, insistió.Así, según Jony, "Argentina no es visto como un país serio por occidente", por razones de poco vuelo y repetidas por trolls en Twitter: "Coqueteamos con Venezuela, no tenemos moneda nacional, tenemos la quinta o secta inflación más alta del mundo y volvimos a estafar a los acreedores de nuestra deuda. No somos un país creíble y eso se puede ver con un montón de indicadores: el más concreto es el riesgo país".Para cerrar, Viale remarcó el discurso de la 'anti-política' que tiene Trump y expresó que terminó siendo muy eficaz por el enojo de la clase media norteamericana. Y sobre esto, sentenció: "El aprendizaje debería ser no despreciar liderazgos que parecen acabados por sus formas extravagantes pero que terminan representando a mucha gente.".En este caso de la mano de las elecciones en EEUU pero con el foco puesto en que Twitter le bloqueó una serie de tuits del presidente de Estados Unidos,Trump, quien acusa de fraude a Biden frente al riesgo de perder la elección.En un tuit, el magnate amigo de Macri aseguraba que en uno de los estados se encontróAsimismo, Amoroso explicó que el mandatario aseguró que sus boletas fueron arrojadas a la basura, a lo cual, el conductor aseguró:. Al principio pasó desapercibido, pero otro columnista tomó el guante e ironizó: "¿Eso es Estados Unidos? ¿Hackearon a Estados Unidos?".Como si fuera una charla de café, Wiñazki concluyó: "Es interesante que compartir el contenido de ese tuit es engañoso. Twitter dice que lo que dice Trump es engañoso".