Todesca: "El costo más alto es el mercado cambiario en turbulencia que afecta toda la economía y hace perder empleos"

Cecilia Todesca es parte del gabinete económico además de ejercer como vicejefa de Gabinete, pero lo que más se destaca en los pasillos de Balcarce 50 es que es uno de los cuadros más lúcidos de la generación de economistas que tienen la misión de recuperar a la Argentina de una crísis profunda provocada por el macrismo y una igual de dura provocada por la pandemia.Sobre la política monetaria que se viene llevando desde que Martín Guzmán tomó las riendas, Todesca responde que se apuesta a estabilizar el dólar "mediante un camino de transición". "Primero hubo que pagar deuda, y mientras negociábamos la deuda decidimos pagar vencimientos y no caer en un default. Más de 2600 millones de dólares gastamos en pagar deuda hasta el momento de la renegociación", repasó.En este sentido agregó que en este tiempo "además, aEste año la Argentina se va a contraer un 12 por ciento, es muy fuerte para cualquier economía".En la renegociación de la deuda hemos bajado mucho las tasas.En diálogo con La Nación también habló sobre la situación actual del cuadro tarifario de los servicios que se encuentran atados a la divisa norteamericana.. Lo que hay que ir buscando es un equilibrio entre lo que es razonable subsidiar", explicó.subrayó.Por otro lado apuntó que dentro del Gobierno y del equipo económico "que iniciamos con el FMI en campaña y que creo que viene dando buenos resultados".En cuánto a este punto graficó que "lo que la Argentina le debe al FMI es una enormidad de dinero que no podemos pagar en el calendario que estaba establecido: en 2021, 4 mil millones; en 2022, 20 mil millones; en 2023, otros 20 mil.Por último hizo mención a la carta pública de Cristina y conclyó: "Creo que es muy importante reconocer que hemos cometido errores y está bien que lo señalemos. A mí me parece saludable hacer críticas.