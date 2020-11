Parrilli advirtió que muchos millonarios van a ir a la Justicia para no pagar el aporte de Grandes Fortunas

Para el senador por Neuquén"lo de los millonarios protestando por el impuesto de grandes fortunas es de una avaricia pocas veces vista". En diálogo con Crónica Anunciada de Futurock, el legislador del Frente de Todos ratificó la necesidad de acompañar el impuesto a las grandes fortunas pero advirtió la posibilidad de las acciones que pueden llevar a cabo este sector de la sociedad para no cumplir con el mismo.sostuvo.Además, señaló queEn la misma línea, se mostró afable con las acciones realizadas por el ministro de Economía,, en el marco de las renegociaciones de deuda. "Estamos absolutamente comprometidos con el gobierno y con el ministro Guzmán. La intención de la carta al FMI no es complicar las negociaciones sino todo lo contrario", sostuvo.Y remarcó la necesidad de pagar aunque insistió en que el FMI reconsidere sus políticas: "Si nosotros nos seguimos comportando como el macrismo, tampoco le va a servir mucho a los argentinos. No se trata de que la titular del FMI se saque una foto con el Papa. El Fondo tiene que reconsiderar sus políticas".