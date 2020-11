Fuerte advertencia del Banco Central a la Ciudad por inventar impuestos y la chance de que intervenga la Corte

el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, le advirtió al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que no puede forzar uno de los nuevos impuestos que pretende crear a través del Presupuesto porteño 2021, básicamente porque es ilegal que la jurisdicciones locales graven tributos de orden nacional, situación -según advirtió- ya determinadas por la Corte Suprema

En un contexto en el que las diferencias entre el Gobierno nacional y la administración porteña se multiplican,En una carta enviada hoy, Pesce explicó: “Me encuentro en la necesidad de, mediante la implementación de los instrumentos que se encuentran legalmente previstos con la finalidad de lograr la estabilidad monetaria, financiera y cambiaria, que, conforme el artículo 3 de su Carta Orgánica, se erigen como premisas básicas de sus funciones y finalidad”.La referencia del funcionario tiene que ver con el proyecto de Presupuesto 2021 que el Gobierno porteño envió a la Legislatura, en el cual se contempla la creación de un gravamen del 7% a las Leliq que recortaría la rentabilidad de los bancos y afectaría a los ahorristas.A la hora de explicar por qué se le solicita a Larreta desistir de cobrar un impuesto a ese tributo de caracter nacional, Pesce señaló comoY continuó: "El diseño tributario, y la ulterior ejecución de las disposiciones que resulten finalmente aprobadas, imponen la insoslayable necesidad de no afectar el ejercicio de las finalidades y funciones que han sido atribuidas al Banco Central de la República Argentina en los aspectos referenciados”.Asimismo,El titular del BCRA hizo ese señalamiento porque la Corte se pronunció en la causa “Banco Credicoop Cooperativo Limitado c/Entre Ríos, Provincia de s/Acción declarativa de certeza” en un fallo del 26 de marzo de 2014 acerca de la cuestión en tensión.“Las incumbencias que son propias de la especialidad de este Banco Central de la República Argentina conforme su Carta Orgánica, no deben ser afectadas o distorsionadas por disposiciones como las que se derivarían de aprobarse” la propuesta impositiva porteña, expresó Pesce.El presidente del Banco Central reclamó finalmente al jefe de gobierno de la Ciudad que “arbitre los medios a su alcance para impedir la concreción de toda acción que desvirtúe, obstaculice o resulte en pugna con las políticas que lleva adelante la Institución que presido, toda vez que de no observarse tales recaudos se consumarán daños irreparables en la ejecución de la política monetaria y financiera a nivel nacional”.