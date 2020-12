Clarín le advirtió a sus abonados sobre un abultado aumento, pero el Gobierno lo desmintió

A contramano de la advertencia que Clarín, a través de Cablevisión Fibertel, le hizo a sus abonados, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) negó haber autorizado un aumento del 20% en las tarifas de telefonía celular, cable e internet, y llamó a una reunión a las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones

Según información de fuentes oficiales a NA, autoridades del Ente tienen previsto reunirse con representantes de las principales compañías esta semana para definir los pasos a seguir en materia de tarifas.Los costos de estos servicios se habían congelado hasta fin de año, en medio de la pandemia de coronavirus. En mayo, el Enacom informó que habían llegado a un acuerdo con las empresas para que no hubiera aumentos hasta el 31 de agosto. Luego, las compañías anunciaron ajustes del 11% para septiembre, pero el presidenteanunció que congelaba hasta el 31 de diciembre las tarifas de telefonía celular y fija, los servicios de acceso a Internet y a TV paga, además de declararlos servicios públicos esenciales. "De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todas", argumentó.El Gobierno no sólo no permitiría un aumento del 20% a partir de enero, sino que la suba será en cuotas e inferior a ese porcentaje.En un plan mensual de $3.400, un ajuste del 5% equivale a $170; al mes siguiente, el 5% es $178,50; y al siguiente, el 5% es $187,43; por ello, si se decidiera un alza acumulativa el incremento real sería del 15,8% al finalizar los tres meses.No obstante, los porcentajes de incremento aún no fueron confirmados y las autoridades del Enacom prevén debatir los costos con las compañías que brindan los servicios de cable, internet y telefonía.En la noche del martes, las empresas que brindan servicios de Internet, cable y telefonía comenzaron a comunicar a sus clientes que definieron aumentar 20% las tarifas a partir de enero próximo.Los costos de estos servicios se habían congelado hasta fin de año, en medio de la pandemia de coronavirus; ahora, las empresas salieron a comunicar el ajuste afirmando que contaban con un primer visto bueno del Gobierno."Con el fin de poder mantener la calidad de los servicios y en virtud de que la última actualización de precios fue realizada en el marzo de este año, informamos que el 1 de enero de 2021 modificaremos los mismos hasta un 20%", informó en la factura de diciembre la empresa Cablevisión Fibertel a sus clientes.