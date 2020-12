Se realizaron más de 12 allanamientos simultáneos contra exdirectivos de Vicentin en la causa por estafa

La Policía de Santa Feen el marco de la investigación de posibles maniobras fraudulentas comentidas con la empresa, que se encuentra intervenida por la Justicia por 90 días desde el pasado 3 de diciembre.Los operativos comenzaron minutos antes de las 7 y entre los apellidos que figurabansegún indicó el sitio airesdesantafe.com.El fiscal Miguel Moreno de Rosario recibió a mediados de este año denuncias para que se pueda investigar a los hombres más fuertes de la empresa porque los demandantesSiempre de acuerdo al mismo medio, los denunciantes son Cuatro Hojas S.A.; Olzen Intrustria y comercio de Calzados S.A; Banco Macro; La Clementina S.A; Grassi SA, Maniagro SA y los bancos internacionales que querellan en conjunto: IFC International Finance Corporation (Washington, EU); FMO Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (La Haya, Holanda); ING Bank (Amsterdam, Países Bajos); Natixis New York Branch (Nueva York, EU); Coöperatieve Rabobank U.A. (Utrecht, Países Bajos).El juez Fabián Lorenzini dictaminó la intervención de Vicentin por 90 días el pasdo 3 de diciembre con Andrés Shocron al frente, uno de los veedores que había propuesto el comité de acreedores.La orden judicial no desplazó al actual directorio sino que se nombró a un "co-administrador" en carácter de "interventor judicial" con poder de veto sobre las decisiones del directorio natural.Vicentin, además, no podrá modificar su capital accionario. El juez decidió “adoptar como medida de no innovar la prohibición de modificar la composición y tenencia del capital accionario de la concursada al momento de la última asamblea ordinaria. A los fines de su concreción, se deberá constituir el actuario en el domicilio de la concursada”.