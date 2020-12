"No quiero un Cromañón": lapidario informe sobre el estado de El Palomar, el aeropuerto que defiende Macri

se conoció un informe oficial, que difundió la agencia Télam, según el cual las condiciones de El Palomar son verdaderamente pésimas: el texto indica que la pista "está hecha de losas de hormigón, que presentan un altísimo nivel de deterioro" y que por ese motivo "las aeronaves deben ser remolcadas debido al riesgo de ingesta, producto del desgrane de piedras de las losas de hormigón existentes"

se consigna con precisión la inversión requerida para la operación de El Palomar, con valores a diciembre de 2019. Se necesitan casi $4.000 millones distribuidos de este modo: $1.957.637.358 terminal de pasajeros y edificios de soporte; $1.936.000.000 rehabilitación de pista, rodajes y plataforma; $59.866.499 readecuación de baldamiento de la pista 17-35

el vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Fernando Muriel, que definió a las condiciones del aeropuerto de El Palomar como "catastróficas" y comparó la posibilidad de desastres con la tragedia de Cromañón

Juntos por el Cambio, cona la cabeza, salió en las últimas horas con furia a atacar al peronismo y al Gobierno nacional por el cierre de las operaciones comerciales del aeropuerto de El Palomar, aquel que ese espacio político inauguró para dar rienda suelta a las low cost y su sobredimensionada "revolución de los aviones". Todo eso a pesar de que esas firmas de bajo costo siguen funcionando, pero desde Ezeiza y sin ventajas competitivas.Respecto de esto,También señala que durante la gestión de Macri lo que ocurrió es queSegún el mismo informe, la terminal de zona oeste carece de "parkings habilitados para pasajeros, tiene un solo local gastronómico complementado con foodtrucks al aire libre y sin resguardo climático para los pasajeros".Además el documento precisa que "la operación demandó modificar la dotación de personal de distintos organismos públicos (AA2000, EANA, PSA, Aduana, Sanidad de Fronteras, Anac, Senasa, Migraciones), llegando a un total superior a los 200 agentes, agrupados en reducidos módulos de oficinas de dos pisos y complementados con containers precarios y baños químicos".La responsabilidad principal, según el informe, recae en la empresa, mayor operadora de esa terminal a gusto del macrismo, queEn el textoPor otra parte, el documento interpreta que se intentó "generar una situación de ventaja competitiva artificial a una línea aérea privada" mediante la generación de "costos diferenciales a través de bonificaciones de tasas aeroportuarias de hasta el 60%"."El plan original de convertir pasajeros nacionales de micros de larga distancia al modo aéreo de cabotaje fracasó", se asevera, y se recuerda que "al final del gobierno de Macri en 2019, Villa Gesell, Villa María y Termas de Río Hondo se quedaron sin ningún servicio aéreo".Sobre la política aerocomercial, se indica que. Como consecuencia, indica,, se fundamenta en el informe."Durante el macrismo se habilitaron 20 líneas aéreas y se adjudicaron 1.500 rutas de cabotaje, de las cuales no se operaron ni siquiera el 1%. En simultáneo, se redujeron los aportes del Estado en Aerolíneas Argentinas mientras crecía su déficit operativo, obligando a suspender rutas aéreas a Barcelona, Brasilia, Belo Horizonte, Córdoba-Miami, que pasaron a ser operadas en su totalidad por líneas aéreas extranjeras", indica el documento.En el mismo sentido que el informe oficial se expresó, las oficinas son contenedores, hay baños públicos. No se podía avanzar en la vuelta de los vuelos en ese marco. Lo que se concretó fue un acuerdo con las empresas para poder volar en Ezeiza y Aeroparque", explicó Muriel a Radio 10.Según el funcionario, el traslado a las otras terminales de la poperatoria low cost "mejora la calidad", por lo que cuestionó al ex presidente Macri por la defensa de la terminal ahora en desuso:, disparó Muriel al comparar con la tragedia que ocurrió en el boliche de Once en la que murieron 194 personas por un incendio provocado por la utilización de bengalas y la falta de elementos ignífugos y de condiciones de salida de emergencia.Muriel remarcó que Macri "ha hecho una utilización política de las tragedias" y señaló que "habría que hacer una inversión de 4 mil millones de pesos pero El Palomar es el AMBA, habría que hacer inversiones en todo el país".