A tono con lo que ocurre en la región, Alberto anunció que el DISPO sigue hasta el 31 de enero en todo el país

el presidente Alberto Fernández aprovechó la oportunidad para anunciar que extenderá las medidas de distanciamiento social hasta el 31 de enero, con el objetivo de contener el avance del coronavirus, cosa que ocurre aceleradamente en países vecinos y genera que estos retomen medidas de cierre

En ocasión de un acto en el que anunció la entrega de un bono de $5000 para reconocer el fundamental rol de los trabajadores “sociocomunitarios” que se encargaron de comedores, merenderos y tareas de cuidado en los barrios populares durante la pandemia,“Vamos a seguir con el distanciamiento social hasta el 31 de enero”, dijo el mandatario, quien además explicó que "el problema aún no pasó”, como parece observarse en los mensajes de algunos comunicadores y dirigentes.En ese sentido, enfatizó:. Por eso, exhortó a “seguir conviviendo con todos los cuidados que se tomaron cuando la pandemia asomó por primera vez”.remarcó durante el evento organizado en el Centro Cultural “La Chicharra”, ubicado en el barrio de Cuartel V en el partido bonaerense de Moreno.Allí mismo Fernández ratificó que próximamente estarán llegando las primeras dosis de la vacuna Sputnik V, producto que ayer fue víctima de operaciones mediáticas intencionales para desprestigiarla sin fundamentos o a través de manipulaciones y generar temor en la población: “En breve empezaremos a vacunar a los trabajadores esenciales que son los que están más expuestos y los que más lo necesitan con los que trabajan en la salud y las fuerzas de seguridad”.De esta manera, se ampliará hasta fines de enero la medida de distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO) que rige en todo el país y cuya etapa actual vence este domingo.En estos últimos días se conoció que el problema del posible rebrote temprano no es solamente cuestión de Europa y Estados Unidos. Es que Uruguay, Brasil y Colombia, entre otros países de la región, tomaron medidas de cierre y confinamientos de distinto tipo ante la suba de los contagios. Por otra parte, México atraviesa una situación muy complicada, pero por ahora sus autoridades no piensan en medidas estrictas.