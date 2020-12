"Vivís de los pobres" vs. "Vivís del Estado": fuerte debate entre Grabois y Pichetto en la pantalla de Clarín

"No, vos podés opinar y yo puedo replicar tu opinión. Lo que pasa es que a la gente como vos, que está acostumbrada a gozar de las mieles del poder le gusta que la adulen. Y yo no estoy para adular a un tipo que pasó del ultramenemismo al ultraduhaldismo, al ultrakirchnerismo, al ultramacrismo"

Aunque sin avisarle a los contendientes, el Grupo Clarín, a través de su señal Todo Noticias (TN), prestó su escenario para un debate entre tal vez dos referentes de las posturas más extremas al interior del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, como lo sonNo obstante, lo que podría haber sido una discusión seria no pudo ser, en primer lugar por algunas fake news arrojadas por el ex candidato a vicepresidente deacerca de las políticas sanitarias ante la pandemia del coronavirus. Es que, en vísperas de su arribo al país, y reclamara que no se compró uno de los productos de los Estados Unidos, también sin argumentos"., reclamó Pichetto, siempre elocuente aunque con pocas pruebas para sus afirmaciones.Grabois lo cruzó sin anestecia., le dijo el líder de la CTEP a Pichetto en TN, y calificó como una irresponsabilidad hablar de "libertad condicional" a las medidas de confinamiento tomadas mientras que en el mundo, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, entre otros, se toman decisiones similares y JXC las considera positivas.“Las visiones sobre si la cuarentena fue más o menos larga, si hubo libertad condicional, cuando en Uruguay que es donde vacacionan todos ellos han puesto al Ejército a cuidar las fronteras, me parece que es una actitud irresponsable, desleal con el país y que me resulta repudiable", disparó Grabois.Explotando de ira más por la crítica que por la interrupción, Pichetto aseguró que en la Argentina no se puede opinar, pero el dirigente social lo volvió a cruzar y le recordó su tendencia a cambiar de partido político:El ex compañero de fórmula de Macri se enojó y retomó la ofensiva con acusaciones infundadas:R)"Vivís de los pobres ", exclamó Pichetto, y Grabois no sólo le respondió sino que verdaderamente lo dejó sin argumentos: "Vos vivís del Estado desde que tengo uso de razón"(R).