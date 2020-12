La economía del 2020: renegociación de la deuda, IFE y ATP entre el desastre que dejó Macri y la pandemia que rompió el mundo

Si hay un acierto que pocos pueden negar en este primer año del Gobierno del Frente de Todos es la elección de Martín Guzmán como ministro de Economía. Si bien le recriminarán ciertos puntos como la política monetaria en cuanto a la cotización del dólar y la brecha entre el oficial y el blue, lo cierto es que desde que agarro esa manija que tenía el Banco Central la distancia se ha acortado y las especulaciones devaluatorias se han diluido.Además, cabe resaltar que el proceso de reestructuración de los títulos externos se llevará a cabo pagando las comisiones más bajas de la historia por emisión de deuda.La reestructuración permitirá reducir el interés que pagan los títulos externos a una tasa promedio de 3,07 %, cuando la deuda anterior pagaba cerca del 7% (en dólares estadounidenses).A partir de este canjeSi consideramos el trato equitativo para el canje local, el alivio para los próximos 5 años totaliza los 42.500 millones de dólares.A comienzos del 2020 cuando se desató el coronavirus y se aplicó la medida de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio,. Mucha gente perdió su trabajo y otros tantos millones que estaban en la informalidad directamente no pudieron trabajar.En ese momento Alberto realizópara orquestar un programa que lleve un ingreso universal para todos aquellos que estaban atravesando un momento de plena angustia por no poder trabajar ni producir en el momento más estricto del ASPO.), una suma de 10.000 pesos para todo aquel mayor de 18 años que se registre y demuestre que no generaba ingresos en ese tiempo.Otro punto central dentro de las medidas de urgencia fue laEstá destinado a empresas de todos los tamaños, empleados, monotributistas y autónomos. Estos últimos también tuvieron facilidades por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos como fue el préstamo a tasa cero a devolver en 12 cuotas fijas sin interés.Mientras disfrutaba de la popularidad producida por el diálogo político y los altos niveles de imagen positiva, el Gobierno dio un paso en falso por impericia o malos consejos de los propios: l. El proyecto y anuncio de expropiación se diluyó y en la calle florecieron mensajes de los más irracionales para denunciar un tipo de modelo político que supuestamente iba contra la propiedad privada.. Mientras los granos se contrabandeaban vía Paraguay por el corredor litoral en lo que fue un delito precedente de lavado como marcaba la querella que presentó la Unidad de Información Financiera a partir de reportes de operaciones sospechosas.Los últimos cuatro meses del año tuvieron a Guzmán como protagonista a la hora de manejar asuntos referidos a la política interna del país como las tasas, el valor del dólar yHoy los valores del dólar oficial se muestran estables, el dólar blue y el Contado con Liquidación terminaron con las prácticas especulativas para elevar su valor que buscaban actores internos y externos que alentaban una devaluación y un traslado a precios queLos desafíos para el 2021 ya fueron marcados por Alberto y sobretodo por Cristina:para que puedan afrontar con previsibilidad el pago de tarifas claras y así devolver a los hogares el orden que quitó el macrismo en sus años de Gobierno.