La UIF pidió el procesamiento del ex secretario privado Darío Nieto en la causa de espionaje ilegal

La Unidad de Información Financiera que conduce Carlos Cruz le pidió al juez Juan Pablo Augé que tramita la causa de espionaje ilegal en Lomas de Zamora que dice procesamiento al exsecretario privado de Macri Dario Nieto por los delitos que le imputan. Además apuntó contra Susana Martinengo y el director de asuntos legales de la AFI, Juan Sebastián "El enano" Destéfano.“Darío Nieto, Secretario Privado y Coordinador General de Asuntos Presidenciales de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación del ex presidente Mauricio Macri, persona de su confianza, con quien viajaba y quien manejaba su agenda y reuniones, conocía de estos actos de inteligencia ilegal,dice la presentación obrante en el Juzgado Federal N 2 de Lomas de Zamora.Según surge de la investigación, en oportunidad del allanamiento, Nieto borró mensajes y datos de su celular antes de entregarlo a las autoridades.“Mauricio, me llamó Cristian -seguramente porque la Turca lo llamó-. Hizo hincapié en que falta un relato, que esto tipos habían estado en la Metropolitana, nosotros los llevamos a la AFI y nadie se hace cargo ni hay explicación para eso, que alguien tiene que tomar el tema Alan Ruiz (no sabe si es de la Turca, de Patricia o de quién) para que desmienta todo, la aparición de Martinengo (sobre esto le pasé algo de info)”, decía el mensaje borrado.En este punto, la UIF al igual que otras querellas dictaminaron en sentido contrario a lo expuesto por la Fiscal y coincidieron en todos los demás pedidos de procesamientos para el resto de los imputados en la causa,El pedido de procesamiento se enmarca en la valoración de las constancias objetivas que surgen de la investigación, y sobre esto hicieron hincapié (desde la UIF) para que el juez que instruye la causa resuelva en este sentido.