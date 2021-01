Nuevos créditos accesibles para jubilados: ANSES anunció herramientas a tasas bajas y plazos extensos

la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, anunció desde la delegación Néstor Kirchner de Puerto de Mar del Plata el relanzamiento del Programa de Créditos del organismo pero a tasas muy por debajo de las implementadas durante el macrismo e inferiores a la inflación proyectada

Buena noticia para los adultos mayores y sus necesidades, ante un contexto en que una forma de derrotar a la inflación es adquiriendo bienes financiados por debajo de la suba de precios:La funcionaria presentó el programa y precisó que para su puesta en marcha. El monto a solicitar podrá variar entre 5.000 y $200.000, los plazos para el pago pueden ser entre 24, 36, 48 o 60 cuotas, y jubilados y pensionados deberán tener menos de 90 años al momento de finalizarlo.A partir de ahora, ya se encuentra habilitada la solicitud de turnos para la gestión de los nuevos créditos, solo de manera presencial, en las oficinas para los titulares de jubilaciones y pensiones del SIPA, PNC y PUAM., relató Raverta.Y agregó: “Esto es en lo que venimos trabajando: políticas públicas que nos permiten soñar y hacer posibles sueños. Pero también prestaciones que nos dan herramientas para poder desarrollar nuestros proyectos”.“Vine a cumplir un sueño, que es un viaje que vengo planeando con una prima hermana, ella desde Buenos Aires y yo desde acá, Mar del Plata, pensando en el PreViaje. Vine a averiguar y fue posible. Bajaron un montón las tasas de interés y eso me permite llegar a cumplir el sueño, así que estoy emocionada, feliz. Además, me encuentro a Fernanda Raverta y es una sorpresa, una emoción saber de ella y de su función”, dijo Estela López Merino.Para jubilados y pensionados (SIPA), el monto a solicitar podrá variar entre 5.000 y 200.000 pesos, los plazos para el pago pueden ser entre 24, 36, 48 o 60 cuotas, y deberán tener menos de 90 años al momento de finalizarlo.Con respecto a las PNC por Invalidez y madre de 7 hijos, el monto a solicitar podrá ser de entre 5.000 a 70.000 pesos, los plazos también podrán ser de 24, 36, 48 o 60 cuotas y deberá tener menos de 75 años al momento de finalizarlo.En cuanto a los beneficiarios de PUAM y PNC–Vejez el monto y los plazos son similares a las PNC Invalidez y madre de 7 hijos y deberá tener menos de 90 años al momento de finalizarlo.Cabe recordar que actualmente existen 6.985.126 créditos vigentes, que por la emergencia sanitaria del Covid-19 tuvieron una suspensión en el cobro de las cuotas desde diciembre de 2019 hasta noviembre de 2020, cuyos intereses generados en ese período no se capitalizaron.