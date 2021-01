Coronavirus en la Costa: Kicillof se reúne con intendentes para analizar medidas pero no se suspendería la temporada

el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabeza mañana una reunión con intendentes de la costa atlántica para evaluar la situación sanitaria de las zonas turísticas provinciales y los mecanismos de control y prevención implementados

"No estamos pensando en suspender la temporada"

Ante el fuerte aumento de casos de coronavirus en la Argentina, al igual que en la provincia de Buenos Aires y en los destinos de las vacaciones de los argentinos,Fuentes del Poder Ejecutivo bonaerense precisaron que el encuentro entre Kicillof y los jefes comunales se llevará a cabo desde las 11, en la ciudad balnearia de San Bernardo, y el foco estará en que los casos positivos de coronavirus en la Provincia ascendieron a 690.383, tras confirmarse 2.034 nuevos contagios en las últimas 24 horas.En ese marco, desde el ministerio de Salud, señalaron a Télam que, lo cual hace que el impacto sobre las unidades de terapia intensiva "no sea tan fuerte".Por ello, puntualizaron que, si bien no existe una urgencia para adoptar medidas restrictivas, "se irá analizando diariamente, porque si los casos se multiplican se complicará la situación, sobre todo en municipios de la costa atlántica"., explicaron.El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires,, se refirió al avance del coronavirus y alertó sobre la existencia de "un relajamiento fuerte en las conductas de cuidado, especialmente en los sectores juveniles".A pesar de asegurar que "ya empezó a crecer la ocupación de camas y camas de terapia", el ministro afirmo que el sistema "sigue con capacidad de respuesta". Con todo, en el Gobierno provincial aclararon que "aunque la posibilidad está en agenda, no se evalúan cierres en el corto plazo".Lo que trascendió es que, si bien esperarán un tiempo prudencial, es casi seguro que en territorio bonaerense se aplicará el "toque de queda sanitario", porque desde hace casi un año se piden cuidados y distanciamiento y, tras un período en que sí se respetaron, ya no ocurre y los casis ascienden.Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación,, confirmó que el Gobierno nacional no baraja la posibilidad de dar marcha a atrás en lo que respecta a las aperturas de la temporada de verano., aseguró en referencia a la decisión macro del Ejecutivo nacional.Así y todo, y ante el aumento de casos y a la espera de la segunda ola de coronavirus, no descartó restricciones "para aquellos lugares donde no se cumplen los protocolos".Lo hizo cuando visitó Villa Gesell, uno de los destinos de la Costa Atlántica con menos casos de Covid-19, y junto al Intendente, aseguró la continuidad de la Temporada."La idea nuestra no es cerrar la Temporada, pero sí seguir insistiendo con la responsabilidad individual y cuando esta no alcanza o no llega, garantizar que haya una presencia del Estado que le diga al ciudadano cómo tiene que actuar", señaló Lammens junto a Barrera.