Fernández sobre los posibles aumentos en alimentos y salud: Tengo que cuidar el bolsillo de la gente, ya que la situación es muy delicada"

En declaraciones a Radio Con Vos, el presidente de la Nación,se manifestó en contra del sector agropecuario que presiona para el incremento de precios y que realizará un paro de tres días por el cierre de exportaciones de maíz.dijo el mandatario argentino.sostuvo Fernández haciendo hincapié en el actual contexto de pandemia y refiriéndose además a los eventuales incrementos en la medicina prepaga. Ayer se reunió con Claudio Belocopitt, titular de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS), por este motivo., dijo el Presidente.Sostuvo además que hoy que "no estamos en condiciones de favorecer aumentos" en la medicina prepaga, ya que "no podemos cargar sobre la gente esos aumentos", y afirmó que "existe un problema estructural del sistema de salud que hay que revisar"., sostuvo el mandatario y planteó que "todos tenemos que hacer un esfuerzo". "No puedo seguir funcionando en una economía normal porque no estamos en una economía normal. Estoy en una lucha con la producción de alimentos en Argentina. Estamos en una situación de emergencia y hay que pensar en los que menos tienen", recalcó.