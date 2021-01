La calificadora de riesgo FitchRatings destacó la importancia del financiamiento chino a los proyectos ferroviarios de carga

Los acuerdos de financiamiento ferroviario recientementeEsa operación, juzgó la agencia con sedes centrales en Nueva York y Londres, brindará “apoyo a la recuperación del sector de infraestructura y la industria de la construcción en general, luego de dos años de debilitamiento de la inversión, como resultado de recortes presupuestarios, el progreso limitado de proyectos lanzados en 2018 como el PPP (participación público privada) y el impacto en 2020 de la pandemia de Covid-19”.precisó Fitch Solutions.El 65% del financiamiento planificado se destinará a mejoras de infraestructura en la línea mientras queOtros US$ 784 millones, a través de las provincias de La Pampa y Río Negro, también resultado de un acuerdo entre ADIF y CMEC.Se destinarán además US$ 2.600 millones a la línea de carga San Martín, que une las provincias de Mendoza y Buenos Aires a través de las provincias de Santa Fe, San Luis y Córdoba, tras el acuerdo entre ADIF y China Railway Construction Corporation (CRCC).Esta última compañía proporcionará otros US$ 490 millones para la compra de material rodante para varias líneas ferroviarias, incluidos, respectivamente, 111, 45 y 20 vagones de pasajeros para los ramales Belgrano Sur, Sarmiento y Mitre, y 90 vagones adicionales para servicios regionales y de cercanías.Según Fitch Solutions,El avance de los proyectos de modernización del ferrocarril de carga, continuó el análisis,En particular, el proyecto ferroviario de la Patagonia Norte, si se completa según lo planeado, tiene como objetivo brindar apoyo para el desarrollo de petróleo y gas en la región de Vaca Muerta, ya que se espera que la línea ferroviaria se utilice para proporcionar insumos para la producción de petróleo y gas en la región, concluyó el informe de Fitch Solutions.