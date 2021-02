Espionaje ilegal: Arribas volvió a pedir que lo dejen ir a Brasil para hacer negocios y por el inicio de clases de su hija

Gustavo Arribas, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pidió nuevamente a la justicia federal ser autorizado a salir del país para viajar a Brasil

"El viaje tendrá por fin acompañar a mi hija en el inicio del ciclo lectivo, como así también proveer lo necesario para la continuidad de diversos negocios vinculados con la representación de deportistas y el rubro inmobiliario, que constituyen mis principales fuentes de ingresos"

Quien por el momento es el máximo responsable, según las investigaciones en curso, del probado espionaje ilegal coordinado desde el Estado durante el gobierno deEl "ex Señor 5", frase que en la jerga del espionaje se usa para denominar al titular de la ex Side, hizo sendos planteos ante el los jueces federal de Dolores y Lomas de Zamora,respectivamente.Ambos magistrados, a quienes Arribas quiere sacarles los expedientes para llevarlos al cómodo terreno de Comodoro Py, lo investigan por supuestas maniobras de inteligencia ilegal y, en distintos momentos, le impusieron la prohibición del salir del país.A quien Macri eligió para el cargo por ser susolicitó viajar nada más y nada menos que a Brasil. Su objetivo, según argumentó, es"Vengo por este medio a solicitar que se me autorice a ausentarme de la República Argentina por el término de veinte días, contados a partir de la fecha de partida, que se proyecta para la segunda quincena de febrero de 2021", aseguró el ex funcionario.El ex jefe de los espías durante el macrismo argumentó que su "propósito" es "trasladarse a la República Federativa de Brasil" para alojarse en el domicilio de su propiedad "en el municipio y estado de San Pablo"Y explicó los motivos:Arribas destacó que había tomado conocimiento de que a mediados de diciembre se le permitió la ausencia temporal del territorio nacional de, su ex número dos, quien se encuentra en una situación judicial similar.El amigo de Macri ya tiene dos procesamientos por espionaje ilegal: uno lo dictó el juez Auge por las supuestas maniobras de inteligencia prohibidas desplegadas sobre el Instituto Patria y el otro lo dispuso Ramos Padilla en la causa en la que se investiga supuesto espionaje político en el AMBA.El ex jefe de los espías también fue indagado por el juez de Lomas de Zamora en la causa que investiga supuesto espionaje a opositores, dirigentes sociales, periodistas y otros.Es el segundo pedido de autorización que hace Arribas para salir del país: el anterior había sido en agosto, cuando las investigaciones estaban menos avanzadas, y le fue rechazado por la existencia de riesgos procesales. Los fiscales de Lomas de Zamora Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide habían remarcado que podría ser de difícil ejecución una eventual extradición de Arribas desde Brasil, donde tiene familia.