"Mesa judicial M": Hornos deberá explicarle a sus pares de Casación Penal por qué visitaba a Macri en la Rosada

Gustavo Hornos, el presidente nada más y nada menos que de la Cámara de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, no sólo fue el principal apuntado en una amplicación de la denuncia en el marco de la causa mencionada, sino que además deberá darle explicaciones a sus pares sobre las 6 visitas que realizó a Casa Rosada aparentemente con el objetivo de entrevistarse con el ex presidente Mauricio Macri o, en su defecto, sus funcionarios más cercanos

El expediente judicial sobre lo que se denominó mediáticamente como, por tratarse de un presunto espacio desde el quedictó órdenes para proteger a sus funcionarios de la Justicia y perseguir a dirigentes peronistas entonces opositores, suma pasos y problemas para algunos de los magistrados que, según se investiga, participaron de maniobras delictivas producto de esos "encuentros".En el caso deSegún dio a conocer Mariano Martín en Ámbito Financiero,. De hecho, pro ejemplo, horas después de una de sus estadías en la Rosada de Macri, Hornos ratificó un procesamiento sobrePor eso, el funcionario se comprometió a despejar las dudas que generaron en sus pares las coincidencias entre aquellas concurrencias y el dictado de fallos de su tribunal contra ex funcionarios kirchneristas. La duda es cómo hará para justificar tal cosa, dado que independientemente de que diga que no hay relación entre las visitas y sus decisiones, no existe justificación posible -y legal- para que vaya seis veces a Casa Rosada durante poco más de dos de los cuatro años de mandato de un presidente.Los registros de las seis audiencias, entre 2016 y 2018, fueron expuestos por el diputado nacional(Frente de Todos) en una nueva denuncia de la causa que tramita la jueza federaly que instruye el fiscalbasada en el supuesto rol de esa "mesa judicial", integrada por ex funcionarios de Cambiemos y liderada por el propio Macri, en el direccionamiento de expedientes sensibles para aquella gestión. A veces en sentido de morigerar las investigaciones sobre sus funcionarios. Otras, la mayoría, para perjudicar a ex funcionarios de las gestiones de CFK.Interrogado por otras autoridades de Casación sobre la imputación, Hornos les adelantó a los camaristas que el jueves les revelará los motivos de sus visitas en la habitual reunión de superintendencia del fuero. El magistrado, no obstante, ya fue denunciado en la ampliación que realizaron los diputados del FDT Soria,La causa arrancó por una entrevista radial a la camarista de Casación, colega de Hornos, quien denunció haber sido objeto de un intento de presión por parte de un funcionario macrista al que luego, citada en el expediente, identificó como, hoy funcionario deEntre los imputados figuran el propio Macri, Mahíques, el ex jefe de Gabinete, los ex ministros, el ex titular de AFIy otros ex funcionarios ligados al área judicial o del espionaje, así como el ex presidente de Boca y presunto "armador judicial"