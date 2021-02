Solá le respondió a Faurie por el submarino nuclear en el Atlántico Sur: "Nos quieren inventar un conflicto que no tenemos"

El canciller Felipe Solá rechazó declaraciones del exministro de Relaciones Exteriores de la gestión Cambiemos, Jorge Faurie, quien vinculó la presencia del submarino nuclear Greeneville en el Atlántico Sur con la visita -que no se concretó- del barco guardacostas estadounidense Stone al país."No hay tensión con el gobierno de los Estados Unidos, aseguró Solá en diálogo con Radio Nacional.Se refirió así a"no deberíamos desconectarlo del patrullero norteamericano USCGC Stone que no pudo realizar la actividad prevista en aguas argentinas".Solá, en respuesta, relató las alternativas de una posible visita del barco guardacostas estadounidense Stone, que finalmente no se produjo debido a cuestiones de logística.aclaró.Y agregó: "No teníamos ese permiso ni había tiempo. La ley hace una excepción que es una visita de tipo protocolar, y en ese caso sí puede ingresar sin que el Congreso lo apruebe.", remarcó el canciller.Y luego añadió: "el Almirante en Jefe de la Prefectura americana acaba de decir, hace 36 horas, que no tenían ningún problema político, sino logístico para ingresar a Mar del Plata".Además,"Querer asustarnos,subrayó al referirse a los dichos de su antecesor."Es lo que hizo durante cuatro años el gobierno de Macri. No por miedo, sino por vocación de sumisión", apuntó.Al ser consultado sobre la publicación surgida de la cuenta oficial de Twitter del Commander Submarine Force Atlantic (área de las Fuerzas Armadas de EEUU que se corresponde con la fuerza submarina de la flota del Atlántico de ese país), el ministro replicó: "Respondimos desde la Cancillería, en consulta con el Ministerio de Defensa, y obviamente, con el presidente Alberto Fernández, con un comunicado en el que señalamos algunas cuestiones que nos preocupan mucho".Eso implicó marcar que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró Zona de Paz y Cooperación al Atlántico Sur y que exhortó a todos los Estados que tengan importancia militar a que respeten escrupulosamente esa región, según explicó el canciller.Por último, aclaró: "No hay tensión con el gobierno de los Estados Unidos. Nos quieren inventar un conflicto que no existe. Hubiéramos tenido la misma actitud que con el buque Stone con una nave de cualquier tipo de bandera que hubiera pedido el ingreso".