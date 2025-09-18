Estamos presenciando un choque en cámara lenta, advirtió Federico Otermín

En una entrevista con La Política Online, Federico Otermin, que ganó en Lomas “casi 30 puntos de diferencia” sobre La Libertad Avanza y planteó que la unidad bonaerense se apoya en una fórmula simple: “Cristina está en el corazón del pueblo y Axel lidera una expectativa de futuro muy grande”. Reconoció que los intendentes jugaron “un rol muy importante” con el desdoblamiento que permitió “encarar una campaña desde lo local” y niegó el mito del corte masivo: “Casi no hubo corte de boleta”.

En clave territorial, describió a LPO el deterioro del poder adquisitivo en primera persona: “Yo recorrí todo Lomas y me encontré con testimonios de adultos mayores en crisis, diciendo que no llegaban a comprar los remedios”. Y contrapusoo ese presente con el final del ciclo kirchnerista: “Pasamos de discutir en el final del gobierno de Cristina qué había que hacer con los pesos que le sobraba a la gente a fin de mes, a que la gente literalmente no llegue a fin de mes”.Con autocrítica, Otermin admitió que “fracasó” del gobierno anterior —“un gobierno peronista que no le transforma positivamente la vida a la gente y que no reelige, fracasa”—, pero subrayó el aprendizaje y el horizonte inmediato: ordenar la política para defender a la Provincia y ensanchar la ventaja en octubre.