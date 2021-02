Canicoba Corral: "En la justicia siguen los grupos o fuerzas de tareas del Gobierno de Macri"

El exjuez federal Rodolfo Canicoba Corral afirmó que en la justicia aún hay "grupos o fuerzas de tareas que de alguna manera trabajaron con el gobierno de (Mauricio) Macri"Además sostuvo que "hay como un cerramiento de defensa a ultranza de esas posiciones y no pareciera que el peronismo ha ganado las elecciones,En declaraciones a El Destape Radio,"Claramente el Gobierno actual no tiene una mayoría que le permita actuar en Diputados para avanzar con leyes para desarmar ese mecanismo", dijo.El exjuez cuestionó la orden de la Cámara Federal de Casación Penal de que la investigación de supuesto espionaje ilegal en la era Macri, que estaba en el juzgado de Lomas de Zamora de Juan Pablo Augé, pasara a manos de la jueza federal porteña María Capuchetti y el fiscal Carlos Stornelli.Canicoba Corral consideró queAdemás advirtió que "el problema no está en la primera instancia, en los jueces y fiscalesen referencia a que pueden modificar el rumbo de la investigación del juez de instrucción.Sobre una purga en el Poder Judicial y en esos tribunales consideró queY acerca de quien puede tener poder sobre Comodoro Py, dijo que "el control lo tiene la Cámara Federal en primera, y en segunda la Casación", pero estimó que "no hay una especie de jefatura organizada".En sus críticas a la Cámara Federal dijo: "La Cámara debía resolver de acuerdo al agravio o queja de la apelación, pero en muchos casos le ha ordenado a jueces medidas de instrucción que teóricamente son soberanas, como la detención de una persona. Esto se dio con alguna frecuencia y a nadie le llamó la atención, incluso cuando esas medidas fueron revisadas por la Casación o por la Corte"."Los medios castigaban a quien no resolvía como todos sabíamos que había que resolver. Empezaron las persecuciones mediáticas con lo de 'coimeros', 'burros', etcétera. Sobre el juez que quiso ser independiente había una operación conjunta de funcionarios, algunos jueces y los medios", aseveró.Añadió que "así estaban las tres patas de la mesa, por eso es difícil desarmarla. Esos medios siguen actuando con absoluta impunidad y ni siquiera se preocupan por decir la verdad".