Consejo Económico y Social: quiénes lo integran y cuáles son sus "cinco proyectos transformadores"

el funcionario anunció que el CES tendrá "cinco misiones transformadoras" en las áreas de la comunidad del cuidado y seguridad nutricional, productividad con cohesión social, cambio climático, trabajos y educación del futuro y calidad institucional

son los representantes de la Universidad de Misiones, Alicia Bohren; la Bolsa de Cereales, José Martins; la Unión Industrial Argentina (UIA), Carolina Castro; la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech; la Cámara de Comercio, Natalio Grinman; la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky; la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de Argentina (JUFEJUS), Maria del Carmen Battaini; CGERA, Marcelo Fernández; la CGT, Héctor Daer y Antonio Caló, la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez; ACCENTURE, Sergio Kaufman; la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Esteban “Gringo” Castro; CONAM, Edith Encinas; el CONICET, Carolina Carrillo y Ana María Llois; la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Marita Carballo; el Consejo Interuniversitario Nacional, Delfina Veiravé; la UPCN, Andrés Rodríguez; CAME-Mujeres, Beatriz Tourn; la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni; SMATA, Ricardo Pignanelli, la Universidad de Buenos Aires (UBA), Alberto Barbieri; La Bancaria, Sergio Palazzo, y la Unión Industrial de Salta, Paula Bibini

El presidentepresentó hoy al flamante y esperado Consejo Económico y Social, aquel órgano que el jefe de Estado prometió en campaña pero que había quedado relegado por las urgencias que enfrentó el mundo durante 2020 por la pandemia del coronavirus.En ese marco, fue el secretario de Asuntos Estratégicos,, el elegido para presidir al órgano multisectorial y fue quien hoy se encargó de definir y hacer públicos cuáles serán susEs queLa idea, según siempre la definió el presidente Fernández, es que el Consejo esté destinado al abordaje de políticas de Estado a largo plazo., indicó Beliz en el acto.En el mismo sentido, sostuvo que el consejo "fue largamente reclamado, diseñado y soñado por diversos sectores de la vida institucional y social del país" y reflexionó también que el órgano "tiene que ser la voz de los olvidados, los que integran el basurero de la historia que no tienen lugar en la mesa de los argentinos"., enumeró el secretario de Estado, tras subrayar que "el consejo no puede ser simplemente la voz de quienes estamos aquí reunidos, sino que debe ser la voz de los que no tienen voz, de los olvidados".Beliz también resaltó que el Gobierno "convocó al consejo porque cree en la cultura del encuentro, en la potencia de la amistad social y lo imperioso del desarrollo humano integral"."La sumatoria de las visiones de la Argentina siempre serán mucho más ricas que la avaricia de una mirada excluyente que pueda ser remplazada por la fecundidad de un proyecto común", añadió.El secretario de Asuntos Estratégicos consideró que "Argentina está cansada de las revoluciones caligráficas, de las cuestiones que se escriben en un documento y nunca transforman a la realidad"."Este consejo tiene que ser mucho más que palabras, pero debe ser también un ámbito donde cuidemos la crítica y estemos dispuestos a encontrar lo mejor del otro y no lo peor, y podamos construir un diálogo respetuoso para llegar a síntesis superadoras y productivas", agregó.Por otra parte, Beliz mencionó la importancia en la capacidad de vincular al Consejo con el sistema de crédito público de la Argentina y el sistema de financiamiento internacional"."Vamos a trabajar con la diversidad política que supone la diferente procedencia de algunos gobernadores. No hay diferencias ideológicas ni partidarias, nos une el amor por el país y nos une entender la política como un camino de servicio al bien común", subrayó Beliz.Todos los sectores lograron tener presencia en el organismo que nació hoy por impulso del Frente de Todos: el empresariado, el sindicalismo y la academia.En concreto, el Consejo Económico y Social que lanzó este mediodía el presidente Fernández junto a su gabinete en un acto en el CCK está conformado por una lista de 25 referentes de los tres ámbitos.Los miembros del CES, que será presidido por Beliz,A su vez, el CES trabajará acompañado por un grupo dey por otro colectivo denominado, que participará de sus discusiones y resoluciones.En este último espacio hay ex presidentes como, un premio Nobel comoy economistas estrella comoBeliz fue el encargado de dar a conocer sus nombres. En primer lugar introdujo al argentino Pérez Esquivel, una figura que definió como "global" a partir de la trascendencia que adquirió desde su selección como Premio Nobel de la Paz en plena dictadura.En segundo lugar mencionó a Enrique Iglesias, durante largos años titular del Banco Interamericano de Desarrollo, una de las "personas que más conoce la experiencia de la integración regional".Siguieron Mariana Mazucatto, "la economista estrella en este momento a nivel mundial, que plantea cómo vincular el Estado y el mercado de un modo productivo" y Lagos, ex presidente de Chile, "que como nadie conoce la vinculación de América latina con el resto del mundo".El turno de los ex presidentes continuó con la brasileña Rousseff, "experta en cuestiones energéticas y de cambio climático", y el uruguayo Mujica, con quien se va "a trabajar la mirada de valores que necesita la Argentina en este momento".El nombre de Jeffrey Sachs, "tal vez el economista más citado a nivel internacional", abrió el capítulo de los especialistas en economía, seguido por Alicia Bárcena, "en su rol de Secretaria General de la Cepal"; Luigino Bruni, "el elegido por el Papa Francisco para coordinar las jornadas de Asis, que habla de tener una economía regenerativa"; Rebeca Grynspan, "muy importante en su rol de Secretaria General Iberoamericana, y José Antonio Ocampo, "otro prestigioso economista del sistema de Naciones Unidas que nos acompañará en este debate".Después de presentar a los asesores, el titular del CES aseguró que "todo el sistema de Naciones Unidas va a estar acompañándonos, la OIT, el PNUD, la Cepal", que "contribuirán a nuestro debate y nuestras conclusiones".