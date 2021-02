Mirtha Legrand defendió a Alberto, anunció cuándo será vacunada y reveló que prefiere "la rusa"

Mirtha Legrand hizo un importante anuncio en lo que refiere a una polémica que se había desatado hace unos días alrededor de su figura y, además, arrojó dos declaraciones que sorprendieron a la prensa, principalmente aquella vinculada al macrismo al que la propia diva supo adherir: defendió a Alberto Fernández por los "vacunados VIP" y confesó que prefiere ser inmunizada con "la rusa"

Mirtha Legrand, en el día de su cumpleaños: "Creo que me van a dar la Sputnik V, todas las vacunas son buenas" pic.twitter.com/KvaYbstDRF — C5N (@C5N) February 23, 2021

"Para mí lo tomaron de sorpresa. Él no sabía, sino lo hubiera parado. No le haced ningún favor esto y ante las elecciones tampoco", afirmó la diva de la TV, y concluyó: "Me parece que es una inmoralidad lo que han hecho, me parece terrible.Estoy segura que el Presidente no estaba al tanto y cuando se enteró lo despidió a Gines (González García)"

En un solo movimiento mediático,, reveló Legrand esta mañana entrevista en Radio 10 y así blanqueó la buena noticia. Más tarde, también habló con C5N y dijo que, a pesar de que todas las fórmulas son buenas, a ella le gustaría que le den la Sputnik V., afirmó a la vez que argumentó por qué prefiere el fármaco desarrollado por el centro Gamaleya, que el Gobierno nacional fue de los primeros en adquirir a Rusia.Luego de la polémica por los rumores que decían que se vacunaría en su casa, Mirtha reiteró que nada de eso fue cierto y dijo que su vacunación será un lugar publico, pero no en un hospital. "Sería mas cómodo que se pudiera elegir", expresó Legrand aunque reconoció que hay escasez de vacunas en todo el mundo.Acerca de esta problemática, dijo que si tuviera que elegir una de todas las vacunas contra el coronavirus, ella preferiría la Pfizer, aunque marcó que "todas son buenas" y dijo que de las disponibles en la Argentina elige la vacuna "rusa".Luego, Mirtha habló sobre las personas que dicen querer esperar y no vacunarse por ahora., expresó indignada.Acerca del tema que sobresale en la agenda mediática durante estos días, es decir la vacunación de forma irregular de algunos empresarios, dirigentes políticos y familiares, Legrand sorprendió aún más al defender y desligar rotundamente al Presidente de lo sucedido.