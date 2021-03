08.03.2021 / América Latina

Supremo Tribunal de Brasil anuló todas las condenas contra Lula y podrá volver a ser candidato presidencial

Un juez del máximo tribunal desestimó hoy todas las condenas contra el ex presidente brasileño por corrupción y ordenó comenzar nuevamente la investigación en otros fueros debido a la supuesta parcialidad de la Fiscalía y el ex juez y ex ministro bolsonarista Sergio Moro. Hizo lugar a un habas corpus impuesto por la defensa por las causas en la polémica Operación "Lava Jato".