8M: cuáles son las 15 medidas concretas que anunció Kicillof para combatir la violencia de género

el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó hoy un robusto paquete de 15 políticas estatales para luchar contra la violencia de género y los femicidiosy aseguró que "las bonaerenses no van a estar solas"

En el marco del Día de la Mujer,, dijo el mandatario y subrayó su compromiso para "acompañar esta problemática y dar respuestas eficaces".Kicillof formuló esas declaraciones al encabezar junto a la vicegobernadora Verónica Magario; y a la ministra de las Mujeres, Estela Díaz, el acto de firma de convenios del programa Comunidades sin Violencias en el marco del Día Internacional de la Mujer en a Casa de Gobierno.Estuvieron presentes los ministros de Salud, Daniel Gollan; de Gobierno, Teresa García; de Justicia, Julio Alak; el Subsecretario de Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad, Javier Alonso; y los diputados nacionales Máximo Kirchner y Cristina Álvarez Rodríguez.En ese marco, Kicillof anunció un Plan Integral para el Abordaje de Casos Críticos y de Alto Riesgo en la violencia por razones de género y la conformación de un comité asesor de especialistas en violencia de género.1 - Se organizará una matriz de riesgos unificada, que se nutrirá de 74 indicadores y alertas tempranas que evaluarán la gravedad de cada uno de los casos de violencia de género. "Las categorías van a ser uniformadas en todas las reparticiones del estado provincial para evaluar los casos más extremos. Según números del sistema judicial, en 2019 hubo 358.037 causas de violencia de género, es decir casi mil casos por día, o un caso por minuto. Y solamente el 20% golpea la puerta del estado, el 80% no denuncia”, explicó el ministro de Justicia, Julio Alak.2 - A los botones antipánico para las mujeres se sumarán las tobilleras que se le colocarán a los agresores en los casos de alto riesgo. Alak reconoció que “los botones antipánico resultan insuficientes, por eso estarán las ‘tobilleras’, es decir las pulseras electrónicas duales con control satelital para que la víctima pueda estar alertada antes de que el agresor aparezca”. Los agresores deberán tenerlas puestas las 24 horas.3 - En abril la legislatura bonaerense tratará el proyecto de ley que enviará el Ejecutivo para tener una nueva ley integral de violencia de género. La misma apuntará a cambiar el paradigma de cómo entender la violencia por razones de género. Si bien en territorio bonaerense existe una Ley de violencia familiar que, aunque pionera hace 20 años, “hoy resulta insuficiente para un abordaje adecuado y específico de todas las modalidades de violencia de género”, explicó Teresa García.4 - Se crearán 20 oficinas provinciales contra la violencia de género que estarán coordinadas por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad. La ministra Estela Díaz detalló que “estas oficinas serán del ámbito de poder ejecutivo y no del judicial, porque no todo lo que es violencia de género tienen que pasar por seguridad y justicia, sino que debe abordarse desde otra perspectiva”.5 - La línea 144 será estatizada. “La línea estaba tercerizada y las trabajadoras tenían convenio de comercio, pero es como una pública y estatal vamos a estatizarla y a incorporar a las compañeras que trabajan allí”, afirmó Estela Díaz.6 - Se reforzarán los equipos de la Dirección de Acceso a la Justicia y personal de esa estructura cumplirá funciones en el ámbito de las oficinas provinciales contra las violencias de género.7 - Fortalecerán el equipo de la Subsecretaría de Política Criminal para avanzar en informes con análisis delictivos y generar nuevos programas de prevención y persecución.8 - El área de Monitoreo Electrónico del Servicio Penitenciario Bonaerense será reforzado para dar adecuada respuesta al incremento de tobilleras del 400% que prevé el plan integral para el abordaje de casos críticos y de alto riesgo en materia de violencia de género.9 - Los equipos interdisciplinarios de cada una las Comisarías de la Mujer y la Familia, dependencias en las que se denuncian la mayoría de los casos de violencia de género, serán jerarquizados en cuanto al plantel laboral y modernizarán los recursos materiales.10 - Las comisarías contarán con personal especializado para mejorar la capacidad de respuesta operativa, y profundizar el proceso de transversalización de la perspectiva de género a toda la Policía. Para ello se garantizará la implementación de un protocolo de actuación específico en todas las dependencias para las denuncias por violencia por razones de género.11 - Se implementará un programa de evaluación, seguimiento y tratamiento para personal de la policía que haya sido denunciado por violencia de género. Se creará en una Auditoría Sumarial Temática en violencia institucional y de Género dentro del ámbito de la Auditoría General de Asuntos Internos, para llevar adelante las instrucciones de los sumarios de violencia policial con perspectiva y especialización.12 - Habrá equipos interdisciplinarios de abordaje integral de las violencias en Hospitales Generales Provinciales que establecerán estándares para la prevención, detección y atención de situaciones de violencia de género. Se definirá la modalidad adecuada de abordaje de las violencias en salud y se la difundirá mediante documentos provinciales que orienten las acciones del personal de salud y capacitaciones situadas y centradas en las prácticas.13 - Habrá un Sistema de Registro de Situaciones de Violencia Familiar y por Razones de Género en el Sistema de Salud de la Provincia de Buenos Aires que identificará los casos que ingresan para la atención de lesiones físicas y/o de salud mental, que nutrirá el Registro Único.14 - Se creará un Consejo Asesor Especializado en violencias de género que acompañe la labor del Plan. Estará compuesto por Ana María Fernández, psicóloga, psicoanalista, y profesora e investigadora de la UBA; Susana Chiarotti, abogada especialista en Derechos Humanos, violencia contra la mujer y políticas públicas; Laura Giosa, abogada y profesora de Derechos Humanos de la Facultad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires; Enrique Stola, médico especialista en psicología clínica; Ileana Arduiño, abogada con orientación en derecho penal, seguridad y políticas de género; Néstor Artiñano, trabajador social y especialista en violencias interpersonales y de género; y Adriana Coliqueo, presidenta de la comisión de Género y Diversidad del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires.15 - Se lanzará una campaña comunicacional de prevención y visibilización del fenómeno de violencia de género y de los dispositivos del Estado al servicio de las víctimas.