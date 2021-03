Caso Sarlo: declaró que la Provincia le ofreció vacunarse en enero como campaña pública de concientización

el caso es la declaración de Beatriz Sarlo al ser citada por la Justicia y reconocer allí que le ofrecieron vacunarse antes del orden de prioridades pero públicamente y como parte de una campaña explícita para generar confianza en la vacuna Sputnik V, que en ese momento era fuertemente desprestigiada sin argumentos por parte del macrismo y los mismos medios que hoy manipular las declaraciones de la ensayista

La conclusión es simple y lo que están publicando los medios, un papelón. Nada de “por debajo de la mesa”, ya que todo iba a ser público, pero, en todo su derecho, la intelectual no estaba de acuerdo. De hecho, otros famosos antes del caso del "vacunatorio VIP" habían reconocido y todos lo sabían que podrían participar de la idea concientizadora, como Moria Casán, y nadie se indignaba. Claro, esos medios, en aquel momento, aborrecían la Sputnik, pero ahora la quieren. Y tienen intereses

No es sorpresa, a esta altura de conocerse tanto cómo funciona el -poco- famoso lawfare, una vez más la versión mediática que masifican los grandes medios no coincide con lo producido en el expediente judicial. Esta vez,En concreto, la intelectual que supo ser maoísta y luego viró a la derecha le dijo al fiscaly la juezaque no le ofrecieron vacunarse por “debajo de la mesa”, como había declarado mediáticamente tiempo atrás, sino le propusieron recibir públicamente -y al igual que otras personas famosas- la primera dosis del fármaco ruso y fotografiarla para una campaña de concientización con referentes de la cultura de todo el arco político., declaró concretamente Sarlo ante Taiano y Capuchetti.La primera comunicación quedó registrada el 22 de enero, según documentación que aportó la propia Sarlo. Díaz le escribió desde su correo electrónico de la editorial., introduce."Es una campaña bien pensada (o sea, no le van a dar un uso político berreta, pero claramente es la campaña a favor de la vacunación de la Provincia de BA). Mi primera reacción fue pensar que vos jamás te prestarías pero frente a la posibilidad de que te puedas vacunar de inmediato me pareció que te tenía que preguntarte. Es todo por derecha, nada trucho”, remarca.La respuesta de la reconocida intelectual, el mismo día pero una hora después, fue que no estaba de acuerdo en recibir una vacuna antes de su turno según su grupo etario y social.Ante la negativa de Sarlo, Díaz contestó que comprendía la postura de la intelectual: “Entiendo perfectamente lo que decís y se lo comunicaré a Soledad”.De todos modos y ante la contradicción entre las declaraciones de Sarlo a los medios cuando afirmó que le habían ofrecido vacunarse “por debajo de la mesa” pero lo que le dijo ahora a la justicia, donde señaló que explícitamente le ofrecieron ser parte de una movida pública de concientización,En declaraciones a distintos medios, la ministra de Comunicación Pública bonaerense,, explicó: "Nosotros empezamos a trabajar en una campaña de concientización. Buscamos que diferentes personalidades del mundo de la cultura, del espectáculo y del deporte se sacaron una foto cuando se vacunaran y subieran en sus redes sociales o en las distintas notas que hicieran que confiaban en la vacuna”.“En ese marco se le preguntó a Sarlo si quería sumarse a la campaña. No implicaba salirse de ningún marco del protocolo establecido”, concluyó.