Polémico: Majul confesó su participación en la operación judicial y las fake news de Sarlo contra Kicillof

Luis Miguel Majul, el operador mediático macrista que se autopercibe periodista, confesó pos-factum que fue una pieza clave de la operación de Beatriz Sarlo contra el gobierno de Axel Kicillof para intentar disfrazar una invitación a vacunarse contra el coronavirus en público para generar conciencia en un supuesto hecho de "vacunación VIP"

Así lo admitió en su propio programa, cuando dio detalles de cómo se gestó la operación en la que él mismo empujó a Sarlo, visitó Comodoro Py y hasta impulsó al fiscala citar y localizar a la ensayista, que supo ser una prestigiosa intelectual pero se convirtió en una operadora mediática., empezó su confesión el conductor de LN+.Y siguió:En ese punto,, por si faltara más, para avisarle que la buscaban pero no la encontraban. "Ella, como una ciudadana muy correcta, envió los datos para poder ser citada y declaró", agregó, por si alguien pudiera pensar que la escritora se prestó a una maniobra a conciencia.Sin embargo, la operación salió mal, como le ocurre muchas veces a Majul. La escritora reconoció en la Justicia que el ofrecimiento para vacunarse no fue "por debajo de la mesa", como en su momento había sostenido, sino que era para campaña de concientización. De hecho, sostuvo que "no tendría que haber usado esa expresión", que hace "una fuerte autocrítica" y pidió perdón a la Provincia.