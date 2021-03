Narcoconcejal: detuvieron en Corrientes a un edil entrerriano de JXC con un bolso con 20 kilos de droga

El principal ocupante del vehículo, que quedó preso, fue identificado como Santiago Andrés Irigoyen, concejal de la localidad de Pueblo General Belgrano, en Entre Ríos, por el partido vecinalista Nueva Generación, una agrupación que forma parte de Juntos por el Cambio

De acuerdo con el reporte de Gendarmería, el Peugeot 307, patente FNR-483, era conducido por Rubén Cáceres, un ex integrante de la Prefectura Naval, pero pertenecería al edil macrista. Había un tercer hombre, identificado como Gastón Eduardo Fiorotto, domiciliado en Paso de los Libres, Corrientes. En horas de la madrugada del sábado. El coche emprendió el retorno sin levantar mucha velocidad, en un intento por no generar sospechas, pero la patrulla le dio alcance cuando el conductor ya había detenido la marcha sobre la banquina. En el automóvil Peugeot 307 viajaban tres hombres que, según publicó Clarín, no pudieron ocultar cierto nerviosismo. Los ocupantes del vehículo habían contado que retornaban de la ciudad misionera de Jardín América y su destino final era la ciudad entrerriana de Gualeguaychú. Tras la detención de Irigoyen y sus acompañantes, "Quienes tenemos responsabilidades públicas, debemos que extremar nuestra moral y nuestra ética. Debemos pensar en el futuro de nuestra provincia, que precisa de una juventud sana, de una vocación por el trabajo y de una clase política impoluta, ajena a los delitos", agregó el alcalde. El alcalde tiene previsto realizar este lunes una conferencia de prensa en la que anunciaría el pedido de destitución que impulsarán desde su agrupación política.