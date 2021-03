AFIP será querellante en la causa que investigado a los hermanos Macri por evasión impositiva

La Justicia busca precisar si el dinero podría haber sido de Franco Macri, el fundador del holding familiar ya fallecido, o de Gianfranco, y si hubo una maniobra defraudatoria previa, o cuál fue su origen. También, si el dinero evadido fue superior al declarado ante el fisco al momento de regularizar los fondos. Según fuentes judiciales, Amarante quiere determinar, además, si Gianfranco Macri, como hermano del entonces presidente, estaba habilitado a acogerse a la amnistía fiscal.

La AFIP se convirtió en querellante en la causa por presunta. Se trata de un desprendimiento del expediente principal en el que el ex presidente, junto con sus hermanos, , radicada en Bahamas, y la panameña Kagemusha.La decisión de aceptar a la AFIP como querellante la tomó el juez en lo Penal Económico Diego Amarante a pedido de la Dirección General Impositiva (DGI).. Otros, sin embargo, mencionan una resolución del organismo dictada en 2019, durante el Gobierno de Cambiemos. “La AFIP venía aportando informes al Justicia en esta causa, y existe una normativa que fija los casos en que la AFIP puede constituirse como querellante, y la evasión agravada es uno de ellos”, sostienen.La investigación publicada por Mariel Fitz Patrick en Infobae apuntó que en diciembre del 2019 el juez había resuelto rechazar el pedido de sobreseimiento realizado por la defensa de Gianfranco Macri por “falta de acción”, al considerar que la Fiscalía - que debía impulsar la causa - había dictaminado en favor de no impulsar la acusación. En efecto,Gianfranco Macri ingresó al blanqueo, una firma registrada en Panamá en septiembre de 2009, a través de la cual regularizó ante la AFIP una cuenta en el Banco Safra de Suiza. El magistrado consideró en 2019, al rechazar el sobreseimiento, que era “prematuro” el pedido y consideró necesario profundizar la investigación.La decisión fue apelada por la abogada de Gianfranco Macri, Andrea Casaux, pero la Cámara en lo Penal Económico le dio la razón al juez. El tribunal de alzada también rechazó el pedido de recusación del magistrado.La Justicia está ahora tratando de determinar el origen de los fondos exteriorizados en el blanqueo, y para eso desde la Fiscalía Nro. 6, subrogada ahora de Germán Bincaz, le pidió una serie de informes adicionales ante el organismo fiscalseñaló una fuente con acceso al expediente.En ese sentido, hay quienes sostienen que el blanqueo, al contemplar el perdón de un delito previsto en el código penal como la evasión, solo puede ser dispuesto por el Congreso, y no alcanza un decreto presidencial como el que dictó Mauricio Macri.Disputa entre hermanosEn lo que es otra muestra más de la disputa familiar entre hermanos, Mariano Macri rechazó la pretensión de la aplicación del régimen de blanqueo del 2016 solicitado por la Fiscalía, porque – según su abogado hasta hace tres días, Hugo Juvenal Pinto – “él no tenia que ver con ese dinero”.Ante la consulta de Infobae, Juvenal Pinto explicó: “Pedimos el sobreseimiento de Mariano y rechazamos la pretensión de aplicación del blanqueo del 2016, porque era dinero de dudosa procedencia. Lo pedimos no por una razón formal, sino porque es inocente”.