Malvinas: contundente respuesta de Argentina a Reino Unido y la amenaza bélica de Boris Johnson

La Argentina nunca dejó de reclamar por la soberanía en las Islas Malvinas desde la guerra iniciada por el gobierno de facto. De hecho, durante los tres mandatos del kirchnerismo -con la ventana de postura "light" del macrismo- y desde la vuelta del peronismo al poder, reforzó su reclamo diplomático ante los organismos internacionales. Sin embargo,Ante esa situación, fueLo hizo a través de un comunicado de la Cancillería argentina, luego de que trascendiera la presentación realizada hoy por el primer ministro británico Johnson en la Cámara de los Comunes, en la que expuso una Revisión Integrada de Seguridad, Defensa, Desarrollo y Política Exterior., expresó la Cancillería, que encabeza Felipe Solá, y sostuvo que "para la Argentina no expresan novedad respecto de la política colonial británica".En ese sentido, manifestó que con el argumento, con el, destacó la Cancillería y expresó que se trata de una "circunstancia que los países del Atlántico Sur de América Latina y África que conforman la Zona de Paz del Atlántico Sur (ZPCAS) han planteado como una amenaza para toda la región".En ese contexto, recordó que Argentina "ha denunciado reiteradamente que esta base viola la resolución 31/49 de las Naciones Unidas que prohíbe las acciones unilaterales en la zona en disputa, como lo es esta base militar"."Esta situación ocurre además en un contexto de profunda preocupación por parte de quienes creen que el Brexit ha debilitado la posición británica en el mundo y en particular afectados por la exclusión de los territorios de ultramar como Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur y de los espacios marítimos circundantes del tratado de libre comercio con la UE", expresó la Cancillería en el comunicado.Asimismo, destacó que "la República Argentina reitera que, tal como está enunciado en su Constitución y como lo ha venido planteando permanentemente desde el retorno a la democracia, sólo reconoce el diálogo, la diplomacia y la paz" como "los únicos caminos para recuperar el ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes"."Como ha señalado nuestro presidente Alberto Fernández en el último discurso del 1° de marzo en el Congreso de la Nación", recordó la Cancillería, el Poder Ejecutivo nacional considera "que es el tiempo del diálogo bilateral para la recuperación del ejercicio de la soberanía en las Islas Malvinas en los términos de la Resolución 2065 de Naciones Unidas".En ese sentido, manifestó que "en pleno siglo XXI no debe existir más lugar para el colonialismo". El comunicado sostuvo que "frente a la presentación realizada hoy por el primer ministro británico Boris Johnson en la Cámara de los Comunes, en la que expuso una Revisión Integrada de Seguridad, Defensa, Desarrollo y Política Exterior", la República Argentina "sostiene una vez más que el Reino Unido debe escuchar a la comunidad internacional, que promueve el fin del colonialismo en el mundo""Y que en particular en el caso de las Islas Malvinas ha planteado, a través de la Resolución 2065 de Naciones Unidas, que el camino para la solución del diferendo por la soberanía es el diálogo bilateral", advirtió la Cancillería en el texto.Según relevó el sitio The Telegraph, a partir de documentos que fueron filtrados, la estrategia del Gobierno británico que cuenta con 100 páginas, titulada "Gran Bretaña global en una era competitiva", establece cómo protegerá los territorios de ultramar "disuadiendo y defendiendo contra amenazas estatales y no estatales".En los documentos, se establece que las Fuerzas Armadas "disuadirán y desafiarán las incursiones en las Aguas Territoriales de Gibraltar Británico" como así también "mantendrán una presencia permanente en las Islas Malvinas, la Isla Ascensión y el Territorio Británico del Océano Índico".Asimismo, se adelanta que habrá "inversiones significativas en las áreas de base soberana en Chipre" que "asegurarán nuestra capacidad para contribuir a la seguridad con los aliados en el Mediterráneo Oriental". Para el Gobierno que comanda Johnson esta decisión militar "será visto como un compromiso con la soberanía de las Malvinas y Gibraltar en un momento en que las tensiones son altas".