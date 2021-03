Alberto en la Esma en la antesala del 24 de marzo: "Ellos tienen negacionistas, nosotros memoria"

El presidente Alberto Fernández encabezó ayer el acto de cierre de un homenaje a trabajadores detenidos - desaparecidos durante la última dictadura cívico militar, al cumplirse el miércoles próximo 45 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976

En una fuerte crítica a sectores duros de Cambiemos, el presidente opinó que detrás de la fachada de los republicanos se esconden los golpistas:“El pasado debe estar presente para que seamos mejores. Tenemos que trabajar para construir una sociedad más igualitaria. Es la mejor enseñanza que podemos tener en un 24 de Marzo, una fecha que no podemos olvidar porque ese día comenzó la peor tragedia argentina”, señaló el jefe de Estado al hablar en que se llevó a cabo en el predio de la ex Esma y fue organizado por Hijos Capital y la Intersindical de Derechos Humanos.El mandatario recordó que "el 24 de marzo arrancó la peor tragedia de la Argentina" y que los argentinos no deben olvidar eso "nunca"."Hizo desaparecer de la faz de la tierra, terminó con la vida o llevó al exilio a miles de argentinos que muchos de ellos eran trabajadores. Se llevó la vida de estudiantes, a mujeres militantes, se produjo un quiebre moral en la condición democrática argentina que nunca debemos dejar de repudiar", afirmó Fernández.El presidente lamentó que la vida de la Argentina haya sido sometida a las decisiones del gobierno de facto y alertó que los militantes que fueron desaparecidos luchaban por una mejor calidad de vida. "Muchos quieren que olvidemos el pasado, alguno me decía dejá de mirar el espejo retrovisor. Pero cuando uno deja de mirar el espejo retrovisor seguramente choca", explicó.Alberto también destacó el debate del Papa para evitar la cultura del descarte y sostuvo que hay algunos que quieren terminar con la sociedad del derecho. "Lo que fueron desaparecidos luchaban por la igualdad en la fábricas, en las universidades. Yo no quiero arriar esas banderas, porque vivimos en una sociedad muy desigual. Todo lo que hagamos por la igualdad no sólo redundará en nuestro bien, también redundará en la memoria de los que se quedaron peleando por eso", enfatizó.Participaron del acto el secretario De Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; integrantes de distintos organismos de derechos humanos, como Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo); dirigentes gremialistas como Héctor Daer (CGT) y Hugo Yasky (CTA) y de Agrupacion HIJOS, Carlos Pisoni y Giselle Tepper.El primero en hablar fue Charly Pissoni, quien agradeció la presencia de los sindicalistas y del presidente. "EL 70 por ciento de los desaparecidos eran trabajadoes. Ahí está la consigna de este acto: los desaparecidos son parte del movimiento obrero. La dictadura apuntó contra los obreros y cerró más de 20 mil fábricas. Hace un años tuvimos algo muy similar en la Argentina", sostuvo.El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Capital Federal, Daniel "Tano" Catalano, destacó la organización intersindical para apoyar al gobierno de Alberto Fernández y combatir el neoliberalismo. "La memoria sigue intacta por las madres y la Abuelas con la resistencia que han generado", sostuvo Catalano.El sindicalista sostuvo que hoy a los derechos humanos les sigue doliendo Jujuy. "Labraron un acta de detención contra el abogado que defendía a las familias en medio de la salvaje represión", afirmó.Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, recordó a los militantes desaparecidos. "No hay que tenerle miedo a la palabra militancia, porque la militancia es compromiso, compañerismo, acordarse del otro, ayudar al otro, como lo fueron mis hijos, los 30 mil. Algún trasnochado dirá que por algo fue. ¡Claro! Fue porque eran militantes políticos", enfatizó.El líder de la Confederación General de los Trabajadores (CGT), Héctor Daer, manifestó que durante la dictadura se cambió con el odio la matriz social de la Argentina y advirtió que "no se repiten los instrumentos, pero buscan destruir sociedades con derechos. Por eso los desaparecidos fueron en su mayoría trabajadores y dirigentes sindicales. Por eso en democracia se persiguió a los dirigentes sindicales".