"Error histórico" y "debería dedicarse a trabajar": fuertes definiciones sobre Macri como respuesta a su libro

en primer lugar el empresario Daniel Vila respondió a fuertes acusaciones que Macri le propinó en su libro vinculadas a diferencias que tuvieron alrededor de licencias de medios. Por otro lado, el periodista Jorge Rial fue consultado acerca de si la publicación de "Primer Tiempo" es la vuelta del ex presidente a la política y respondió con despiadadas críticas

Por el lado de Rial, también entrevistado por Infobae por el lanzamiento de su nuevo ciclo de entrevistas televisivas, definió a Macri como "un error histórico" ya que "fue presidente de pura casualidad"

Las repercusiones por la salida deen el que intenta defender el fracaso de su gestión a partir del ataque a propios y ajenos y que presentó como plataforma de unidad de Juntos por el Cambio con alguna expectativa de volver a ser candidato presidencial, siguen llegando.En este caso,El dueño del Grupo América cruzó a Macri por las críticas que éste le hizo en su libro y aseguró que, disparó Vila entrevistado por Infobae. La respuesta del empresario es concretamente al fragmento de Primer Tiempo en el que Macri lo describe como "el clásico exponente del círculo rojo que considera que la ley debe aplicarse a todos los demás menos a sí mismo”.Es que -según el líder PRO, que llamativamente está acusado en múltiples causas de todo tipo de presuntos delitos- Vila intentó quedarse con una frecuencia radiofónica “sin pagar”, en relación a un conflicto legal entre el Estado Nacional y la empresa Supercanal Arlink, que por entonces era propiedad de aquel empresario. El diferendo culminó con una causa penal y una denuncia pública del empresario por “extorsión”."El libro no lo leí, me enteré que mencionaba mi nombre porque me llamaron de una radio para una entrevista", empezó respondiendo Vila, pero luego fue mucho más contundente.Según hipotetizó, que Macri lo haya descripto como algo “complicado” podría "tener una connotación positiva o negativa, a veces lo complicado no es malo". Y disparó:Para relatar qué ocurrió según su visión en el hecho con que el ex presidente lo ataca, en primer lugar recordó que su grupo empresarial había ganado una licitación por el espectro radioeléctrico durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que debía ser pagada en dólares pero que su firma tenía depositados los pesos en el Banco Central. Esa situación complicó la operación, por las restricciones cambiarias, por lo que el Gobierno desadjudicó el espectro, la compañía recurrió a la Justicia y logró una cautelar que le ordenaba al Estado no disponer de ese espacio."(Cuando llegó a la Presidencia) Macri me invitó a almorzar junto a mi esposa a su quinta de Los Abrojos y me pidió que desistiera de la cautelar. Le dije que no podía pero que si me daba su palabra de que iba a respetar la indisposición del espectro hasta que yo pudiera vender mi empresa -porque si no valía muy poco- yo se lo iba a entregar. Le di el desistimiento y él lo presentó, faltando a su palabra. La cautelar se mantuvo vigente y parece que eso lo molestó bastante. Frente a esto intentó presionarme con una denuncia penal que presentó el por entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, por defraudación al Estado", denunció.Consultado acerca de si volvió a hablar con Macri, respondió:También afirmó que votó al líder PRO pero que su Gobierno "fue una pérdida de una oportunidad histórica" porque no cumplió en "transformar la Argentina, hacer desaparecer la inflación y la pobreza, terminar con el déficit fiscal y tantas otras cosas que prometió"., agregó, y concluyó que "él sabrá si tiene que volver a la política o no", pero que "tuvo una enorme oportunidad y la desaprovechó porque no le gusta trabajar" y "es muy difícil que después de eso la sociedad te dé otra oportunidad"."Se abrió una nueva puerta en el espacio político porque Cristina se emperró en que era ´después de mí, el diluvio`, y nos encontramos todos con: ´¿Y a quién votamos?`. Lo vimos a este. Alguien nos dijo: ´Los ricos no roban, este no va a robar; es empresario y los empresarios saben manejar bien las cosas`. Y", disparó sin anestecia.Luego, recordó que con el ex presidente eran "muy amigos" pero advirtió que ya no lo son porque están "peleados"., disparó.