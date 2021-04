Argentina negocia la compra de dos nuevas vacunas: la cubana Soberana 2 y la india Covaxin

el Gobierno nacional continúa con los esfuerzos para combatir la pandemia y comprará otras dos vacunas: la Soberana 2, desarrollada por Cuba, y la Covaxin, de un laboratorio de India

Mientras avanza fuerte la segunda ola del coronavirus en toda la región y comienza a incrementar los contagios en la Argentina,En primer lugar, cabe aclarar que, como publicó Página 12, ninguna de las negociaciones está cerrada pero sí ambos casos están con grandes chances de concretarse. Incluso, las versiones indican que en algunos casos interviene directamente en las negociaciones el presidente. Los estudios de fase 3 están en pleno desarrollo y participan 90.000 voluntarios, por lo que las autoridades sanitarias argentinas tendrán acceso a los resultados de inmediato. Es muy posible que se avance con esta negociación y haya dosis disponibles en unas seis o siete semanas.Específicamente, el gobierno cubano anunció la fabricación de 100 millones de dosis que estarían disponibles en mayo. "La estrategia de Cuba de comercializar la vacuna tiene una combinación de humanidad y de impacto en la salud mundial. No somos una multinacional, donde el objetivo financiero es la razón número uno. Nuestro fin es crear más salud", sostuvo días atrás el director general del Instituto Finlay de Vacunas, Vicente Vérez Bencomo, al confirmar los avances de la vacuna cubana.. Si bien la vacuna no fue autorizada por Brasil debido a un conflicto por la inspección de la planta de Barath, los primeros análisis hechos en Argentina dieron resultados satisfactorios y las tratativas están en marcha. El fármacoLo que ocurre Emiratos compró millones de dosis de la vacuna china y tendría una partida adicional disponible. Ocurre que el gigante asiático tiene pendiente el envío de otras dos millones de dosis a la Argentina -además de la que se recibe mañana-. Sin embargo, según la misma versión de P12, persisten las complicaciones porque empieza a haber restricciones, como está sucediendo alrededor del mundo, para que los países saquen los fármacos con el argumento de que necesitan aplicarlas a su población.En cambio, la EAU no sólo proveería vacunas -si la negociación prospera- sino que ayudaría a que lleguen los dos millones de dosis ya firmadas.Sumar esas vacunas a las que ya están llegando de Sputnik V, Oxford/AstraZeneca y Sinopharm, ayudará al Gobierno a acelerar el plan de inoculación antes de que llegue la época más fría con el invierno y en momentos en que ya está iniciada la segunda ola de contagios de Covid-19.